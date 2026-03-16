Массовый призыв иностранцев в армию РФ: эксперт раскрыл истинную причину этих заявлений

Москва пытается скрыть масштабную мобилизацию собственного населения под предлогом привлечения легионеров.

Российская Федерация активно выстраивает пропагандистскую картинку об очередях из иностранцев, которые якобы стремятся воевать на стороне оккупантов. О настоящей цели этих манипуляций и реальном положении с ресурсами врага рассказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Киев 24".

По словам Тимочко, за громкими заявлениями о наемниках скрывается системное привлечение внутренних ресурсов, которое подается под видом рутинных процедур.

"Учитываем тот момент, что мобилизация действительно у них происходит. Скрытая, но, тем не менее, это мобилизация, которая происходит за счет российского населения. Иностранцами они могут дополнять, а не перекрывать", – прокомментировал он.

Военный подчеркивает, что миф об иностранных легионах направлен как на внешнего наблюдателя, так и на внутреннего потребителя, чтобы снять напряжение в обществе.

"О таком тотальном наборе иностранцев – это больше пропаганда для, скажем, внешнего слушателя. Мол, Россия может воевать наемниками и приглашать тех, кто хочет служить в российской армии по разным причинам, и далеко не идеологическим. Но на самом деле это также для успокоения россиян: мол, ну ты же не бойся, вместо тебя пойдет воевать наемник", – отметил Тимочко.

В то же время спикер пояснил, что реальная мобилизация в РФ маскируется под сверку данных или призыв резервистов для второстепенных задач, что является ловушкой для граждан.

"А то, что тебя вызывают для уточнения данных, забирают на срочную службу или тебя просто случайно призывают якобы в качестве резервиста для защиты каких-то объектов, – это "не о войне, нет-нет-нет". И понятно, что таким образом человек хотя бы капелькой привязывает себя к службе, хотя бы какой-то одной ниточкой – остается в российской армии", – отметил военный эксперт.

Также Тимочко рассказал, что особое внимание оккупанты сейчас уделяют молодежи, пытаясь восполнить дефицит живой силы другим способом:

"Между прочим, сейчас они массово начали работать со студентами".

Цензура и провалы российских спецслужб

Ранее УНИАН писал, что российским военным на фронте начали строго запрещать использование мессенджера Telegram, угрожая за нарушение отправкой в штурмовые подразделения. Проверку телефонов на наличие приложения поручили военной полиции, а в качестве альтернативы оккупантам навязывают подконтрольный Кремлю мессенджер MAX. Такие меры являются частью масштабной кампании по цензуре и блокировке западных платформ, которая продолжается в России с начала 2026 года.

Добавим, что агентов секретного подразделения российской разведки 29155 разоблачили из-за небрежного использования сервиса Google Переводчик. Шпионы вводили секретные данные и инструкции непосредственно в онлайн-переводчик, что позволило следователям отследить их деятельность по цифровым следам в облачных сервисах. Благодаря этой ошибке удалось идентифицировать исполнителей резонансных операций в Европе и установить их маршруты передвижения.

Вас также могут заинтересовать новости: