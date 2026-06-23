Зачем режиссеры оставляют черные полосы в фильмах – и почему их не стоит убирать

Киноиндустрия давно использует более широкие форматы, чем домашние телевизоры.

Вы когда-нибудь задумывались, почему при просмотре некоторых фильмов и сериалов появляются черные полосы вверху и внизу дисплея? Это кажется странным – зачем оставлять пустое место, если дисплей может заполнить изображением всю площадь.

Оказывается, причина связана с разницей в формате изображения. Чтобы сохранить оригинальную композицию кадра, создателям контента пришлось бы обрезать часть изображения для соответствия современным телевизорам. Поэтому вместо этого добавляются черные поля, пишет BGR.

Соотношение сторон показывает, насколько ширина изображения отличается от его высоты. Большинство современных ТВ используют формат 16:9 (или 1,78:1), который стал стандартом для домашних экранов.

Видео дня

Проблема возникает из-за того, что многие голливудские мега-блокбастеры снимаются в более широком формате. Например, картины режиссера Кристофера Нолана используют кинематографические пропорции кадра, которые заметно шире обычного телевизора. Форматы вроде 2,35:1 или 2,40:1 создают более широкую панораму, но не помещаются полностью на экран 16:9.

Чтобы сохранить весь кадр и не потерять важные детали, изображение уменьшается, а свободное пространство сверху и снизу заполняется черными полосами. Такой способ называется "леттербоксинг" (letterboxing).

Однако черные полосы появляются не только у новых фильмах. Обратная ситуация тоже встречается. Старые фильмы и сериалы, созданные для более "квадратного" формата 1,33:1, на современных широкоформатных телевизорах могут показываться с черными полосами слева и справа. Такой вариант называют "пилларбоксингом" (pillarboxing).

Особенно часто это можно увидеть у старых домашних изданий на DVD, которые создавались для телевизоров с соотношением сторон 4:3. При воспроизведении такого видео на современном экране 16:9 вокруг изображения могут появиться черные рамки со всех сторон.

Можно ли убрать черные полосы на телевизоре

Многие современные телевизоры предлагают функцию увеличения или масштабирования, которая позволяет растянуть изображение на весь экран. Однако у такого решения есть недостатки.

При таком увеличении теряется часть деталей, изображение может стать менее четким, появиться искажения, зернистость или дополнительные артефакты. К тому же, слишком сильное приближение может обрезать важные элементы кадра.

Есть еще один нюанс: некоторые фильмы и сериалы меняют соотношение сторон прямо в ходе просмотра. Режиссер может перейти от более широкого кадра к вертикальному или наоборот, чтобы усилить эффект присутствия и эмоциональное восприятие сцены. Использование масштабирование в таких случаях может изменить задуманный визуальный стиль.

Таким образом, черные полосы – это не ошибка телевизора или проблема старых фильмов. Они нужны для того, чтобы зритель увидел фильм именно в том виде, в каком его задумал автор, сохранив все детали изображения без обрезки.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших телевизоров для домашнего кинотеатра. В список вошли решения от LG, Samsung и Sony, которые предлагают диагонали 77-83 дюймов и ориентированы на максимально качественный просмотр фильмов и сериалов.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Тем не менее есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

Вас также могут заинтересовать новости: