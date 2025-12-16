Micro RGB представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с технологией MiniLED.

LG официально анонсировала свой первый Micro RGB-телевизор, который корейский бренд описывает как ТВ с "идеальной цветопередачей". Его полноценный дебют состоится на выставке CES 2026 в январе.

В отличие от традиционной Mini‑LED-подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, в этой модели применяются отдельные миниатюрные красные, зеленые и синие светодиоды. Компания утверждает, что это лучший LCD на рынке, но без риска выгорания как у OLED.

Модель Micro RGB Evo также получила технологию Micro Dimming Ultra, которая управляет более чем тысячей зон подсветки, обеспечивая точный контроль яркости и контрастности. Благодаря этому телевизор сохраняет высокую детализацию как в светлых, так и в темных сценах.

LG Micro RGB будет доступен в вариантах на 75, 86 и 100 дюймов. За вычисления будет отвечать улучшенная версия чипсета LG Alpha 11, оснащенного движком ИИ с двойным масштабированием изображения, который можно увидеть в топовом LG G5 OLED.

По мнению The Verge, грядущий 2026 год станет годом технологий Micro RGB на рынке телевизоров. На выставке CES 2026, которая пройдет в январе, ожидается поток анонсов от разных брендов.

Ранее специалисты рассказывали, как длина кабеля HDMI влияет на качество сигнала, и почему 8-15 метров считается "безопасным" диапазоном.

В то же время обозреватели не советуют покупать новый телевизор, если у него нет этих портов. Даже самый продвинутый Smart TV теряет половину возможностей, если у него отсутствуют правильные порты.

