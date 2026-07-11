Зачем люди кладут алюминиевую фольгу под телевизор: эксперты раскрыли правду

Авторы лайфхака уверяют, что это помогает защитить мебель от пыли, облегчает уборку и даже положительно влияет на работу телевизора.

В соцсетях набирает популярность необычный лайфхак – все больше людей кладут алюминиевую фольгу под телевизор. По словам сторонников этого способа, он помогает защитить мебель от пыли, облегчает уборку и даже положительно влияет на работу телевизора.

Тем не менее специалисты предупреждают: большинство подобных утверждений не соответствует действительности.

Как говорится в материале Noklapja, алюминиевая фольга никак не влияет на качество изображения и прием телевизионного сигнала. Единственное ее практическое применение – защита поверхности тумбы или полки от пыли, мелких загрязнений и царапин. На этом преимущества заканчиваются.

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Главное правило при установке телевизора – не мешать его охлаждению. Современные телевизоры генерируют тепло во время работы, поэтому вентиляционные отверстия на корпусе должны оставаться полностью открытыми. Если они заблокированы, телевизор может перегреваться, что в долгосрочной перспективе сокращает срок службы электроники и повышает риск поломки.

Агентство по защите прав потребителей США (CPSC) также предупреждает: блокировка вентиляционных отверстий способна привести к перегреву и, в отдельных случаях, к выходу телевизора из строя.

Зачем кладут алюминиевую фольгу под телевизор

Все довольно просто: тонкий лист алюминиевой фольги может служить своеобразной защитной прокладкой, предотвращая появление царапин на деревянной или стеклянной поверхности мебели, а также облегчая уборку пыли вокруг основания телевизора и кабелей.

При этом никаких доказательств того, что фольга улучшает прием сигнала, качество изображения или работу беспроводных сетей, не существует.

Если все же использовать этот способ исключительно для защиты мебели, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил:

не закрывать вентиляционные отверстия телевизора;

не допускать контакта фольги с розетками и электрическими соединениями;

не размещать ее рядом с поврежденными кабелями;

использовать только как защиту поверхности, а не для "улучшения" работы телевизора;

придерживаться рекомендаций производителя техники.

Эксперты также напоминают, что гораздо эффективнее регулярно ухаживать за телевизором. Экран рекомендуется очищать только при выключенном устройстве с помощью мягкой салфетки из микрофибры. Использование бумажных полотенец и агрессивных чистящих средств может повредить специальное покрытие дисплея.

Мэтт Ферретти, руководитель отдела тестирования телевизоров в Consumer Reports, советует всегда выключать телевизор перед чисткой. Это не только безопаснее, но и позволяет лучше увидеть пыль, отпечатки пальцев и другие загрязнения.

Чтобы техника прослужила как можно дольше, в сети также не рекомендуют устанавливать телевизор под прямыми солнечными лучами, избегать помещений с высокой влажностью и по возможности использовать сетевой фильтр с защитой от перепадов напряжения.

Именно такие меры действительно помогают продлить срок службы техники, в отличие от вирусных лайфхаков из интернета.

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