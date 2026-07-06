Что означает значок щита на батарее Samsung: ответ, который должен знать каждый

На первый взгляд он может показаться предупреждением о неисправности, но на самом деле это признак работы встроенной функции защиты батареи.

После обновления до One UI 7 многие владельцы Samsung заметили новый индикатор – небольшой щит внутри иконки аккумулятора. На первый взгляд он может показаться предупреждением о неисправности, но на самом деле это признак работы встроенной функции защиты батареи, пишет BGR.

Щит в индикаторе аккумулятора появляется, когда на смартфоне активирована функция "Защита аккумулятора" (Battery Protection) в режиме максимальной защиты. В этом случае устройство автоматически прекращает зарядку после достижения установленного пользователем лимита – например, 80 или 85%.

Когда аккумулятор достигает выбранного уровня, вместо привычной молнии появляется значок щита. Это означает, что смартфон временно прекратил зарядку, чтобы уменьшить износ аккумулятора. Если уровень заряда позже опустится ниже заданного значения, устройство автоматически возобновит зарядку, а значок снова сменится на молнию.

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Как отмечают эксперты, современные литий-ионные аккумуляторы быстрее изнашиваются, если регулярно заряжаются до 100%. Самая большая нагрузка на элементы питания возникает именно на последних процентах зарядки.

Поэтому Samsung и внедрила систему защиты батареи, которая позволяет ограничить максимальный уровень заряда. Такой подход помогает замедлить износ аккумулятора и сохранить его емкость в течение многих лет активного использования.

В One UI 7 пользователям Samsung доступны несколько вариантов защиты аккумулятора. Стандартный режим позволяет зарядить телефон до 100 процентов, после чего зарядка приостанавливается и возобновляется лишь тогда, когда уровень опускается примерно до 95%.

Режим максимальной защиты дает возможность самостоятельно выбрать предел зарядки – 80, 85, 90 или 95 процентов. Именно при использовании этого режима появляется значок щита в строке состояния.

Таким образом, значок щита не свидетельствует о поломке аккумулятора или проблемах при зарядке. Напротив, он показывает, что опция защиты батареи работает корректно и предотвращает ненужный износ аккумулятора.

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