Одна из моделей iPhone 2026 года сильно опоздает: сколько придется ждать

Apple покажет свой первый складной iPhone в сентябре, но купить его пользователи смогут не раньше ноября.

Apple представит свой первый складной смартфон в сентябре 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro, однако старт продаж новинки состоится сильно позже – как было с iPhone 8 и iPhone X, сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

По данным Куо, складной iPhone, который, по слухам, назовут iPhone Ultra, столкнулся с производственными ограничениями на раннем этапе выпуска. Из-за этого компания откроет продажи не раньше 4-го квартала 2026 года, вероятнее всего – в ноябре.

Нечто подобное уже было в 2017 году. Тогда Apple одновременно представила iPhone 8, iPhone 8+ и революционный iPhone X, но если первые два телефона поступили в продажу уже через несколько дней после анонса, то предзаказы на iPhone X стартовали только спустя шесть недель.

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По оценке аналитика, Apple планирует отгрузить 7-8 млн iPhone Ultra до конца 2026 года, но основная часть этого объема придется на более поздние месяцы. Для сравнения, совокупные поставки iPhone 18 Pro и 18 Pro Max оцениваются в 20–22 миллиона устройств. Судя по всему, в этом году купить раскладушку от Apple будет очень сложно.

Куо – не первый, кто пишет о возможной задержке iPhone Ultra. Ранее похожим инсайдом делились в Economic Daily. Правда тогда причиной задержки называли трудности при разработке шарнира.

Ожидается, что стоимость iPhone Ultra составит от 2299 до 2499 долларов. Из-за высокого спроса и небольших объемов производства смартфон может быть полностью распродан сразу после открытия предзаказов, а сроки ожидания составят от 4–6 недель и дольше.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Ранее инсайдер поделился макетами iPhone 18 Pro во всех четырех цветах. Оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой: его место займет новая бордовая расцветка "Темная вишня".

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