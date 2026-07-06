В Украине дешевеют картофель, помидоры и огурцы: какие цены сейчас

Среди фруктов и ягод снизилась стоимость груш, голубики и персиков.

Оптовые цены на сезонные овощи, такие как помидоры и огурцы, продолжают снижаться в Украине. Так, помидоры начали продавать по 55-75 против 65-85 грн/кг неделей ранее, а стоимость огурцов снизилась с 20-30 до 15-30 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

На 1 гривню подешевел молодой картофель – с 13-17 до 12-16 грн/кг, а на старый картофель резко снизился верхний ценовой предел – с 13-45 до 12-25 грн/кг. Увеличился разброс цен на сладкий перец – им торгуют по 70–185 против прежних 90–110 грн/кг и на кабачок – с 18–22 до 15–25 грн/кг. Немного подешевели баклажаны – с 100–115 до 95–105 грн/кг.

За неделю в Украине также снизились цены на свеклу – с 20–25 до 17–20 грн/кг, белокочанную капусту – с 23–28 до 20–25 грн/кг и морковь – с 45–60 до 43–47 грн/кг. Репчатый лук нового урожая, напротив, подорожал – с 16–18 до 18–20 грн/кг.

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В фруктово-ягодном сегменте цены также активно менялись. Груши подешевели с 65–90 до 45–70 грн/кг, голубика – с 480–650 до 300–450 грн/кг, но наибольшее падение показали цены на персики – со 100–170 до 35–85 грн/кг.

Ягоды в Украине – цены и прогнозы

В конце прошлой недели цены на черешню на рынке вновь начали расти после первоначального падения. Ягода продавалась в среднем по цене 120 грн/кг. А вот малина подешевела за два дня на 20% и стоила уже 160 грн/кг. Черную смородину на рынке продавали еще дешевле – по 140 грн/кг.

Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов рассказал, что урожай малины по сравнению с прошлым годом будет больше на 4–8%. Однако и цена на неё будет выше – ягода уже подорожала в среднем на 10–15%.

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