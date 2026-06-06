Новые айфоны будут такими: iPhone 18 Pro показали вживую во всех четырех цветах

Презентация новых iPhone пройдёт в сентябре 2026 года.

Техно-блогер и инсайдер Sahil Karoul поделился в своем Х макетами iPhone 18 Pro/Pro Max во всех цветах. Линейка iPhone Pro 2026 года будет включать в себя черный, серебристо-белый, светло-голубой и темно-вишневый оттенок.

Как уже было известно по предыдущим утечкам, оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой. Его место займет новая бордовая расцветка с фирменным названием "Темная вишня".

Внешне новинки окажутся очень похожи на своих предшественников. В то же время слухи указывают, что толщина "прошек" немного увеличится – это будет связано с увеличением размера фотомодуля и, вероятно, улучшенной батареей.

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Также в сети появились изображения корпусов, подтверждающие, что главной звездой семейства iPhone 18 Pro станет насыщенный темно-вишневый. Также вернется светло-голубой цвет на манер Sierra Blue из линейки iPhone 13 Pro.

Ожидается, что iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone доберутся до прилавков в сентябре 2026 года.А вот базовый iPhone 18, iPhone 18e и новый Air, по слухам, появятся лишь весной 2027-го.

СМИ пишут, что Apple готовит одно из самых заметных камерных обновлений за последние годы. Главной фишкой iPhone 18 Pro станет основная камера с переменной диафрагмой.

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