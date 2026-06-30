Оказалось, что справиться с насекомыми поможет одно народное средство.

Летом любые насекомые, в том числе мухи, могут залететь в квартиру через открытые окна. Не открывать их не получается - нужен свежий воздух, а москитные сетки есть не у всех. Рассказываем, как избавиться от мух и что сделать, чтобы вредители и близко не подлетали к жилищу.

Как избавиться от мух в домашних условиях - что положить на окно

Авторы британского издания Express рассказали, как избавиться от мух в доме летом и отвадить насекомых от вашего дома. Важно понимать, что даже если вы уберете все то, что привлекает насекомых, они все равно будут залетать, просто потому что могут это сделать. Регулярная уборка, вынос мусора, мытье посуды и отсутствие привычки оставлять еду на столе - это хорошо, но не гарантирует жизнь без насекомых. Именно поэтому лайфхак, чтобы мухи не залетали в дом, будет актуальным всегда - даже для образцовых хозяек.

Вы знаете, что выгнать муху из дома в принципе сложно - в очень редких случаях насекомые вылетают через окно, в которое они залетели. Как правило, приходится гоняться за ними с газетой или тапком. Для того, чтобы избавить себя от такого увлекательного времяпрепровождения, купите в магазине свежий лимон с немного гвоздики в виде специи.

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Затем, уже дома, разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть несколько гвоздик, чтобы фрукт выглядел, как ежик. Такой самодельный отпугиватель мух можно оставлять на подоконниках и столах, внутри фруктовых ваз и вообще на любых поверхностях, где могут оказаться мухи. Чем больше разложите - тем выше шанс, что мухи даже не залетят в дом. Дело в том, что насекомые ненавидят запах лимона, а в сочетании с гвоздикой и подавно.

Лимон и гвоздика обладают сильным ароматом, который раздражает рецепторы мух и дезориентирует вредителей. Единожды понюхав такую "отраву", насекомые больше не захотят возвращаться туда, где она была обнаружена. Именно поэтому такой лайфхак будет актуален не только для городских квартир, но и для пикника - просто положите рядом с собой лимон, начиненный гвоздикой, и приготовьтесь обедать спокойно, без "незваных гостей". Теперь вы знаете, что делать, чтобы мухи не залетали в дом, и сможете отдыхать на природе или дома без всяких проблем.

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