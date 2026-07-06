В РФ похвастались дорогим оружием против дронов: эксперты оценили, по карману ли оно врагу

Речь идет о новом зенитном артиллерийском комплексе ЗАК-30 "Цитадель".

Российские пропагандисты заявили, что их новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" является одним из самых эффективных средств борьбы с украинскими беспилотниками. В то же время, по оценке Defense Express, эта система теоретически может представлять угрозу для дальнобойных украинских дронов, хотя её массовое применение пока вызывает сомнения.

Как отметили эксперты, хвастаясь образцом вооружения, россияне, разумеется, не привели статистику поражения целей, однако сообщили, что ему требуется всего несколько боеприпасов, чтобы сбить дальнобойный ударный дрон. Также, как рассказали россияне, ЗАК-30 "Цитадель" оснащается "новейшей интеллектуальной системой", которая позволяет обнаруживать цели и точно наводить автоматическую пушку как днем, так и ночью.

Кроме того, пропагандисты заявили о намерении поставить "Цитадель" на колесную платформу. По мнению экспертов, вероятно, речь идет о двухосном или трехосном шасси "Урала", но пока, как подчеркнули они, этот комплекс демонстрировался только в стационарном исполнении.

Видео дня

"Со стороны Defense Express отметим, что оценка "Цитадели" как одного из самых эффективных средств уничтожения украинских дронов пока может быть преувеличением, поскольку о существовании этой зенитки стало известно лишь в конце мая, её разработчиком является госкорпорация "Ростех"", – говорится в материале.

Аналитики выразили сомнение в том, что "россияне уже успели изготовить достаточное количество этих комплексов и масштабировать производство настолько, чтобы уверенно заявлять о его доказанной эффективности".

Хотя, как отметили в Defense Express, противник публикует данные о том, что "Цитадель" уже используется для уничтожения украинских дронов, демонстрируя видео и кадры интерфейса комплекса.

"Стоит отметить, что, по крайней мере на бумаге, "Цитадель" действительно может представлять угрозу для украинских дальнобойных дронов, поскольку это оптимальное решение с 30-мм пушкой и боеприпасами с управляемым подрывом, с которыми количество снарядов, необходимых для успешного поражения одной цели, действительно может быть минимальным", – пишут аналитики.

"Цитадель" – удовольствие не из дешевых

В то же время, по их словам, "Цитадель" – удовольствие не из дешевых, ведь один комплекс обойдется россиянам примерно в 0,6 млрд рублей, что по текущему курсу составляет около 7,6 млн долларов:

"Чтобы вывести из строя один НПЗ, может потребоваться до 10 таких систем, то есть до 76 млн долларов".

Как отмечают в Defense Express, россияне признают, что их противовоздушная оборона уже не справляется с натиском украинских дронов, и им нужно делать ставку на зенитные перехватчики, копируя украинский опыт, а также на системы типа "Цитадели", которые будут объединены в единый контур.

Оружие РФ

Как сообщал ранее УНИАН, по информации советника министра обороны Украины Сергея (Флэша) Бескрестнова, в последнее время РФ запускает "Герберы", которые позволяют себя сбивать, несмотря на то, что они оснащены камерами и МЭШ. По мнению Флэша, противник изучает тактику и типы украинских перехватчиков, ищет коридоры для "Шахедов".

Также мы писали, что россияне усовершенствовали ракеты для "Искандера" – их, в частности, оснастили новой системой автономного наведения "Комета-М12Р-ВТ". Для подавления навигации такой ракеты теперь требуется 11 и более установок радиоэлектронной борьбы в нужном рабочем диапазоне.

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