Чтобы трава после стрижки газона принесла пользу, не выбрасывайте её.

С наступлением лета тысячи украинцев ломают головы над тем, куда девать скошенную траву на участке. Кажется, что никакой пользы от неё уже не будет, но и просто выбрасывать растительные остатки неправильно. У мудрого дачника ничего не пропадает даром - даже сорняки можно использовать с умом.

Куда девать скошенную траву с сорняками

Про повторное использование травы после кошения рассказало издание Country Living. По словам экспертов, такие остатки содержат огромное количество азота, фосфора и калия. Дачники часто покупают дорогостоящие удобрения ради этих микроэлементов, но из сорняков их можно получить совершенно бесплатно.

Если вам интересно, можно ли оставлять скошенную траву на огороде и не убирать её вовсе, то эксперты разрешают так сделать. Но при одном важном условии: ваш газон не должен быть обработан гербицидами или содержать признаки болезни. Если растительные остатки здоровы, их можно оставить на участке для медленного перегнивания. В процессе разложения растения выделят в почву питательные вещества. Почва на участке больше никогда не будет нуждаться в азоте.

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Второй вариант использования скошенной травы - применить ее как мульчу. Сначала немного подсушите остатки, а затем разложите слоем в 3-5 сантиметров вокруг растений. Мульчирование защищает культуры от холода зимой, улучшает состав почвы и защищает её от пересыхания. По мере разложения траву можно заменять на новую.

Питательный состав сорняков определяет, что можно сделать со свежескошенной травой. Третий предложенный экспертами вариант - положить растения в компостную кучу. Домашний быстрый компост считается одним из лучших удобрений. Специалисты советуют смешать рубленые сорняки с сухими листьями, соломой или мелкими ветками. Такую смесь добавляйте в яму небольшими порциями. Трава почти на 90% состоит из воды, поэтому добавляет компосту влажность и насыщает азотом. Не забывайте перелопачивать кучу пару раз в месяц, чтобы она равномерно разложилась.

Также из сорняков можно делать питательное домашнее удобрение. Это отличный вариант того, что делать со скошенной травой на участке. Ранее мы включали такую подкормку в список того, чем удобрить розы в июне. Но для овощей травяной настой также будет полезным.

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