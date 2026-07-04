Самодельный капельный полив поможет сократить расход воды и сохранить растения здоровыми, пока вы будете в отъезде.

Летом растения нуждаются в регулярном поливе, но не у всех есть возможность ежедневно посещать дачу или проводить много времени в огороде. В таких условиях на помощь приходит простой капельный полив самотеком, изготовленный исключительно из подручных материалов. С ним вода будет поступать к корням постепенно, не размывая почву и не потребляя при этом электричество. Разберемся, как сделать капельный полив из обычных пластиковых бутылок и из бочки.

Капельный полив своими руками - как его сделать из бутылок

Самый распространенный способ – использовать пластиковую бутылку объемом от 1,5 до 5 литров. В ее крышке нужно сделать 2-5 небольших отверстий с помощью иглы или тонкого шила. Точное количество зависит от типа почвы: чем она легче, тем меньше отверстий потребуется.

Затем наполните бутылку водой, плотно закрутите крышку и закопайте ее рядом с растением горлышком вниз на глубину около 10-15 см. Вода будет постепенно поступать к корням в течение нескольких часов или даже дней.

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Причем для удобства лучше заранее отрезать у бутылки дно, чтобы через него можно было бы легко доливать воду. Такой капельный полив из бутылок особенно хорошо подходит для томатов, перца, баклажанов и огурцов.

Еще можно подвесить бутылки над грядкой - для этого их нужно просто привязать к колышку или перекладине. А чтобы капли не размывали почву, через отверстия можно продеть небольшой шнурок, по которому капли будут медленно стекать вниз.

Капельный полив из бочки самотеком - лучший способ для огорода

Наконец, если у вас на участке есть бочка для сбора дождевой или отстоянной воды, можно сделать еще более эффективную систему. Для этого бочку установите на прочную подставку высотой около 1-1,5 м - причем если огород находится на склоне, емкость лучше оставить в самой высокой точке участка.

Затем в нижней части бочки, примерно в 10 см от дна, сделайте отверстие, установите кран и подключите к нему шланг. От него проложите к грядкам капельные ленты или тонкие трубки, по которым вода будет постепенно поступать прямо к растениям.

Чтобы система служила дольше, желательно использовать чистую воду и время от времени очищать бочку от осадка, иначе отверстия и трубки могут постепенно засориться.

Хотя такой способ не заменит полноценный полив в сильную жару, он поможет поддерживать почву умеренно влажной между основными поливами, что важно для культур, чувствительных к перепадам влажности.

В итоге, зная, как сделать капельный полив своими руками из бутылок, вы сможете спокойно уезжать с дачи, не опасаясь, что растения пересохнут.

Ранее мы писали, когда лучше поливать растения летом.

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