В Киеве 7 июля объявили днём траура в память о погибших от массированной атаки РФ

В двух районах столицы продолжается поисково-спасательная операция в поврежденных зданиях.

Во вторник, 7 июля, в Киеве будут запрещены все развлекательные мероприятия в связи с днем траура по погибшим в результате российской атаки в ночь на 6 июля. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Завтрашний день, 7 июля, в Киеве объявлен днем траура. В память о жертвах самого массированного нападения врага на столицу", – подчеркнул мэр.

В частности, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

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"7 июля в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия", – добавил Кличко.

Он отметил, что поисково-спасательная операция в поврежденных домах в Подольском и Дарницком районах столицы продолжается. Там все еще ищут людей под завалами.

"На данный момент известно о 11 погибших в Киеве", – добавил мэр.

Российская атака 6 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские захватчики совершили массированную атаку против Украины. Оккупанты запустили 68 ракет и 351 беспилотник различных типов. По информации Воздушных сил, зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 16 точках.

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