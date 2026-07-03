Мобилизация людей с инвалидностью любой степени тяжести проводиться не должна, но есть один нюанс.

Мобилизация лиц с инвалидностью в Украине - тема, которая остается актуальной в течение всего военного положения. Принципиальных изменений в правилах призыва для этой категории граждан в июле 2026 года не предвидится.

Однако важно понимать, что само по себе наличие инвалидности не гарантирует автоматической защиты от мобилизации - следует вовремя оформить документы и следить за их сроком действия.

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Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации в Украине

Основные правила мобилизации прописаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно документу, право на отсрочку имеют мужчины с любой группой инвалидности - I, II и III. Но если говорить о том, какая инвалидность не подлежит мобилизации, ответ однозначный - любая официально подтвержденная.

Мобилизация с инвалидностью в Украине - как работает система

Как уже говорили выше, здесь важно понимать одну деталь - сам факт инвалидности не дает отсрочку автоматически. Это значит, что гражданин обязан самостоятельно подать заявление и оформить отсрочку - через приложение Резерв+, ЦНАП или лично в ТЦК и СП. Если этого не сделать, то сотрудники ТЦК могут направить человека на военно-врачебную комиссию для подтверждения статуса.

Чтобы оформить отсрочку по инвалидности, если человек обращается лично, понадобятся:

документ, подтверждающий инвалидность;

военно-учетные документы;

удостоверение личности;

ИНН;

заявление о предоставлении отсрочки.

Отсрочка от мобилизации с инвалидностью может предоставляться на 6 или 12 месяцев, либо быть бессрочной, в зависимости от диагноза. Если инвалидность установлена на определенный срок, по его истечении отсрочку нужно продлевать заново. В большинстве случаев продление происходит автоматически через реестры, но лучше перепроверить статус в Резерв+.

По закону, людей с подтвержденной инвалидностью не должны принудительно направлять на ВВК - их статус уже подтвержден медицинскими документами. Но если пришла повестка об уточнении военно-учетных данных, то ее игнорировать не стоит: они законны, а неявка без уважительной причины грозит штрафом.

В каких случаях мобилизация людей с инвалидностью все-таки возможна

Мобилизация лиц с инвалидностью может иметь место в нескольких ситуациях:

утрата или отмена статуса инвалидности - если после повторной медкомиссии человека признают пригодным к службе, то право на отсрочку прекращается автоматически, и его могут мобилизовать;

неоформленная отсрочка - если инвалидность есть, но отсрочка официально не оформлена, то ТЦК вправе направить человека на ВВК, и если комиссия признает его пригодным - призыв будет законным;

просроченная отсрочка – если предыдущая отсрочка уже закончилась, а новая еще не оформлена, то человек юридически не защищен, и в этот период времени его могут мобилизовать;

добровольное желание - если человек хочет, закон разрешает ему подписать контракт с выбранной бригадой и вступить в ряды ВСУ по собственному желанию.

Вывод такой: мобилизация лиц с инвалидностью невозможна по закону в принудительном порядке - но только при условии, что есть все документы, которые дают право на отсрочку.

Вот что стоит проверить:

статус отсрочки в приложении "Резерв+" - актуален ли он и не истек ли срок;

данные в системе "Оберіг" - они должны совпадать с реальным положением дел;

срок действия справки об инвалидности - если он заканчивается, лучше продлить заранее, не дожидаясь последнего дня.

То есть, гарантию отсрочки от мобилизации дает не сам диагноз, а вовремя оформленные и актуальные документы.

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