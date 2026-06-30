В июле обновят выплаты военным, а "Доступні ліки" расширит список бесплатных лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний.

В июле в Украине заработает сразу несколько правил, которые затронут практически каждого - от пенсионеров и военных до автомобилистов и владельцев банковских карт.

Так, во втором месяце лета стартует очередной этап перерасчета пенсий, военные получат выплаты по обновленной системе, на заправках появится бензин с добавлением биоэтанола, а в части городов вода в кранах резко подорожает.

Разбираем главное.

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Новые правила пополнения карт через терминалы

С 26 июня в Украине меняются правила пополнения банковских карт - заработало постановление НБУ №67. Теперь, чтобы внести наличные на карту через платежный терминал самообслуживания, нужно будет указывать номер телефона и подтверждать операцию одноразовым кодом из SMS или звонка.

Без кода деньги на счет не зачислятся, а само это правило действует независимо от суммы пополнения - будет ли это 50 грн, или несколько тысяч. Таким образом Нацбанк хочет усилить финансовый мониторинг и сделать анонимные операции с наличными невозможными.

Под новое правило не попадают платежи за налоги, штрафы, ЖКУ, транспортные билеты, а также пополнение мобильного на сумму до 500 грн в месяц - там код не нужен.

Новые выплаты военным придут в июле

Фактически новая система выплат для военных стартовала еще с 1 июня, но первые начисления по ней придут в июле. Это закреплено постановлением Кабмина №768 от 12 июня 2026 года. Подробное разъяснение со всеми суммами Минобороны опубликовало на официальном сайте.

Всем военным независимо от вида службы добавили тыловую надбавку 10 000 грн в месяц - вместе с базовым обеспечением минимальная выплата в тылу составит от 30 000 грн.

За боевые задачи действует шкала по зонам:

участие в боевых действиях на линии соприкосновения - 100 000 грн в месяц;

до взводного опорного пункта - 170 000 грн;

до ротного - 70 000 грн (пропорционально времени).

Отдельно идут суточные за активные операции: 20 000 грн - за восстановление позиций в глубине своей обороны, 40 000 грн - за штурм.

Сумма этих боевых выплат ограничена лимитом 460 000 грн в месяц. Сверх лимита - базовое обеспечение, помощь за контракт и бонусы: 100 000 грн за взятие противника в плен, 15 000 грн за уничтожение в контактном бою с видеофиксацией.

АЗС переходят на бензин со спиртом

С 1 июля на всех АЗС Украины бензин обязан соответствовать стандарту Е10 - с содержанием биоэтанола от 7% и фактически до 10%. Так Украина подстраивается под европейские стандарты топлива.

Привычные марки А-95 и А-92, скорее всего, не изменят названий на стелах, но получат дополнительную маркировку о составе. По оценкам экспертов, топливо не должно подорожать.

Для большинства автомобилей, выпущенных после 2000-х, переход пройдет незаметно, но вот владельцам старых машин стоит уточнить совместимость топливной системы у дилера.

Кешбэк на топливо - важное уточнение

Программа государственного кешбэка на топливо в действительности уже завершена: начисления прекратились 31 мая 2026 года. Накопленные же бонусы можно использовать до 30 июня включительно - после этой даты неиспользованный остаток автоматически вернется в бюджет.

Деньги можно потратить на оплату коммуналки, лекарства, книги, украинские товары, благотворительность и поддержку ВСУ. Общая программа "Национальный кешбэк" (компенсация за украинские товары) продолжает работать в обычном режиме.

Жилищные ваучеры для ВПЛ можно будет направить на ипотеку

С 17 июля вступают в силу изменения, которые позволят ВПЛ со статусом участника боевых действий или инвалидностю вследствие войны использовать жилищный ваучер - до 2 млн грн - не только на прямую покупку жилья, но и на первый взнос по программе "єОселя".

Также с этой даты льготная ставка 3% годовых по "єОселя" становится доступна ветеранам, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и семьям погибших защитников. Для остальных категорий ставка стандартная - 7% годовых на первые 10 лет договора.

Важно: чтобы механизм заработал на практике, Верховной Раде нужно принять законопроект № 15335. Ближайший этап финансирования, на котором ваучер реально можно будет использовать как первый взнос, ожидается в сентябре 2026 года.

Новые правила отправки посылок в ЕС

С 1 июля все 27 стран ЕС начинают поэтапно вводить новые таможенные правила для международных отправлений.

Изменения касаются коммерческих посылок (независимо от стоимости товара) и личных подарков дороже 45 евро - за них вводится обязательный сбор в размере 3 евро, а также могут добавляться НДС и национальные логистические сборы.

"Укрпочта" уже подключилась к международной системе IPC, чтобы автоматически считать и оплачивать все эти сборы за отправителей. Но в первые 1-2 месяца, пока некоторые страны еще донастраивают свои системы, возможна ситуация, когда пошлину придется доплатить получателю при получении посылки.

Перерасчет пенсий для некоторых категорий украинцев

С 1 июля начинается очередной этап перерасчета пенсий, но это не общая прибавка для всех.

Пересчет касается тех пенсионеров, у кого изменились личные обстоятельства. Например, если человеку исполняется 80 лет, то фиксированную выплату ему автоматически удваивают. Если же доход пенсионера ниже прожиточного минимума, то государство добавляет социальную доплату до этого уровня.

В Пенсионном фонде подчеркивают: все изменения, на которые человек имеет право, происходят автоматически, без обращений и заявлений.

Тариф на воду вырастет, но не везде

На общегосударственном уровне правительство тарифы на воду не пересматривало. С 1 июня полномочия по их утверждению передали с НКРЭКУ на уровень местных властей, и теперь именно отдельные водоканалы по всей стране принимают решения о повышении.

Водоканалы объясняют это резким ростом затрат на электроэнергию, реагенты, ремонт сетей и зарплаты в военное время.

Тарифы на электроэнергию, газ, тепло и горячую воду в июле остаются без изменений - там действует мораторий военного времени или ранее зафиксированные годовые ставки.

Программа "Доступні ліки" снова расширяется

С июля 2026 года в перечень препаратов программы "Доступні ліки" добавят 51 международное непатентованное наименование лекарственных средств для:

контроля артериального давления;

лечения сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма;

профилактики тромбообразования и снижения уровня холестерина;

пациентов после перенесенного инфаркта миокарда или с повышенным риском инсульта.

Чтобы получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой, нужно обратиться к врачу за электронным рецептом, а затем посетить любую аптеку с наклейкой "Тут є Доступні ліки".

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