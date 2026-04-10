Не только iPhone 18e: Apple представит сразу три новых смартфона в начале 2027 года

Информация Bloomberg подтверждает ранее ходившие слухи, что Apple разделит запуск линейки iPhone 18 на две части.

В начале 2027 года Apple представит сразу три новых смартфона и нарушит привычный график релизов. Обычно весной компания ограничивалась одной бюджетной моделью, однако теперь стратегия меняется.

Речь идет о запуске новой версии iPhone Air, "среднебюджетного" iPhone 18e и базового iPhone 18. По данным Bloomberg, новые модели будут представлены в конце марта или начале апреля. Ожидается, что компания может провести отдельное мероприятие для презентации всей линейки.

Осенний цикл 2026 года будет сосредоточен на более дорогих устройствах – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold (возможно, его назовут iPhone Ultra) со складным гибким экраном. Таким образом устройства классом ниже теперь придется ждать на полгода дольше.

По слухам, iPhone 18e и iPhone 18 получат процессор A20 с минимальными внешними изменениями. В свою очередь, iPhone Air 2 может получить более заметное обновление: вторую заднюю камеру, увеличенный аккумулятор и систему охлаждения с испарительной камерой.

По некоторым данным, Apple уже работает и над iPhone Air 3, несмотря на слабые продажи первого смартфона. Ради инновационного дизайна Apple пришлось пойти на немало жертв – от емкости батареи до количества камер.

Bloomberg пишет, что iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой и чип A20 Pro на 2-нм техпроцессе, что существенно повысит скорость работы и энергоэффективность. Также Apple впервые с момента его дебюта в 2022 году уменьшит размер Dynamic Island.

Складной iPhone, если верить утечкам, будет отличаться от привычных моделей в форм-факторе "книжки". Смартфон получит внешний экран с небольшой диагональю в 5,49 дюйма, но при этом с почти квадратным соотношением сторон.

