Место, где стоит ваш дом, когда-то находилось совсем в другой части планеты: это можно проверить

Зайдите на paleolatitude.org и приготовьтесь удивиться.

Сотни миллионов лет назад место, где сегодня стоит ваш дом, могло находиться на экваторе, или гораздо ближе к Южному полюсу. И теперь ученые создали сайт paleolatitude.org, с помощью которого можно точно узнать, где вы могли бы жить 300 миллионов лет назад.

Как пишет Futura Science, новый онлайн-инструмент основан на высокоточном палеогеографическом моделировании, благодаря которому теперь можно узнать древнюю широту любого места на Земле

В чем причина изменений

Сотни миллионов лет назад география Земли формировалась в результате непрерывных столкновений и расхождений тектонических плит. Эти колоссальные силы неустанно преобразовывали ландшафты планеты. Вероятность того, что ваше нынешнее местоположение – будь то ваш дом или рабочее место – находилось на тех же координатах 245 миллионов лет назад, близка к нулю.

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Измеряя ориентацию древнего магнетизма, сохранившегося в горных породах, ученые могут реконструировать палеошироту породы в момент ее образования. Сочетание этого с нашими знаниями о континентальной структуре и структуре современных горных хребтов приводит к все более точным палеогеографическим реконструкциям. Эти модели действуют как машины времени, позволяя нам наблюдать за движением тектонических плит на протяжении миллионов лет.

Путешествие на 300 миллионов лет назад

Недавно исследовательская группа опубликовала в журнале Plos One очень подробную палеогеографическую модель и сделала доступным для общественности калькулятор палеошироты: Paleolatitude.org. Это шанс узнать, где находился ваш дом, в зависимости от широты, за последние 300 миллионов лет. Все, что вам нужно сделать, это ввести современное местоположение, и инструмент перенесет вас в прошлое.

Так, например, Париж сегодня расположен на 48,86° северной широты. Однако, согласно paleolatitude.org, 300 миллионов лет назад Париж (и остальная часть современной Франции) находился прямо на экваторе.

Основная цель этого сайта – предоставить ценные данные исследователям, работающим в области палеоклимата и палеобиологии. Широта напрямую влияет на количество солнечного света – и, следовательно, на местный климат. Знание палеошироты местности позволяет ученым точнее оценить климат в тот или иной момент истории Земли.

Ранее учёные выяснили, почему каннибализм стал табу для человечества. Оказывается, употребление человеческого мяса способствует распространению опасных заболеваний и может провоцировать масштабные эпидемии, способные уничтожать целые популяции.

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