Украинские дроны превращают 'безопасный тыл' россиян в ловушку для вражеской логистики, – AP

БПЛА нового типа перекрывают врагам "мертвую зону", где ранее техника и личный состав передвигались безнаказанно.

В подвальном командном пункте в Харьковской области, в сотнях километров от дрона над территорией, подконтрольной России, пилоты ждут движения. Когда появляется транспортное средство, они подталкивают джойстик, заставляя аппарат пикировать на цель, чтобы нарушить российское снабжение глубоко за линией фронта, сообщает Associated Press.

"Наша миссия – перерезать логистику. Отрезать их линии снабжения, и пехота на передовой останется без еды, без боеприпасов, без приборов ночного видения, без аккумуляторов. Ничего. Вот так мы изматываем их во всех смыслах", – отметил командир бригады К-2 с позывным "Кет".

До недавнего времени значительная часть этой территории была недоступна для украинских сил, пишут СМИ. Дроны переднего края не имели достаточной дальности, а дроны большой дальности использовались исключительно для стратегических целей на расстоянии сотен километров. Между ними оставался коридор длиной 25–200 километров, где российские войска и техника передвигались практически беспрепятственно.

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По имеющимся данным, дроны средней дальности со спутниковой связью Starlink начали закрывать этот разрыв, превращая тыловой район россиян в активную зону боевых действий. По мнению исследователя Центра военно-морского анализа Сэмюэла Бендетта, это обеспечивает постоянное давление на логистические линии россиян и делает невозможным снабжение отдельных участков фронта.

Так, командный пункт подразделения К-2 расположен в обычном офисном помещении, заставленном кофейными кружками и банками с энергетическими напитками. В мае бригада осуществила 800 запусков дронов средней дальности, из которых 650 поразили цели.

"Когда я был ребёнком, я ходил в компьютерные клубы, где мы играли в Counter-Strike по локальной сети. Соревнования здесь примерно такие же. Речь идет о том, кто сможет уничтожить больше вражеских войск или более крупную цель", – рассказал 20-летний пилот с позывным "Фараон".

Переломным моментом, на котором акцентируют внимание, стало отключение компанией SpaceX неавторизованного доступа россиян к Starlink, что нарушило работу вражеских дронов и связи.

"Что изменилось, так это то, что сейчас восемь из десяти вылетов проходят успешно", – отметил "Фараон", добавив, что еще несколько месяцев назад ситуация была противоположной.

Как стало известно, подразделение К-2 использует дрон Dart – один из самых дешевых в растущем парке дронов средней дальности, изготовленный из пенополистирола, дерева и деталей, напечатанных на 3D-принтере. Более крупные дроны, в частности Hornet, несут более тяжелые боезаряды для ударов по мостам и другой инфраструктуре.

Россияне были застигнуты врасплох, когда кампания активизировалась три месяца назад, и сейчас развертывают мобильные огневые группы и другие средства противодействия, отмечает источник. Однако скорость, масштаб и фактор неожиданности пока позволяют Украине оставаться на шаг впереди.

Исследователь Бендетт отметил, что слабым местом россиян является координация между подразделениями: если информация об угрозе не передается соседним частям оперативно, перехватить дроны им не удается.

Сообщается, что кампания сосредоточена на трассах, соединяющих оккупированные Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Крымский полуостров – главных артериях снабжения российских войск на юге и востоке Украины.

Эффективность украинских ударов

Ранее УНИАН сообщал, что удары Украины по Москве, Санкт-Петербургу и оккупированному Крыму имеют серьезные последствия для россиян и достигают целей, которых ранее удавалось избежать. По данным издания El Pais, атаки на критически важную инфраструктуру внутри России, в частности на энергетические объекты, являются частью украинской стратегии на протяжении последнего года, а тактика "удушения" Крыма частыми ударами по дорогам, мостам, железным дорогам и паромам появилась сравнительно недавно.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил о поражении 16 энергоузлов во временно оккупированном Крыму за 48 часов. По его словам, тотальное уничтожение вражеских систем ПВО, логистический и топливный голод, а также разрушение энергоузлов и связи должны привести к постепенной изоляции российских военных на полуострове, а впоследствии – к полному уходу колонизаторов и коллаборационистов.

"Мадяр" также сообщил, что с 1 по 5 июля беспилотники СБС вывели из строя 37 энергоузлов на временно оккупированной территории юга страны.

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