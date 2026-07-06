В Киеве после атаки РФ масштабные разрушения: есть погибшие и много раненых (фото)

Под завалами все еще находятся люди.

Россия всю ночь массированно обстреливала Киев ракетами и дронами, в результате атаки в столице произошли масштабные разрушения и пожары, есть погибшие и очень много раненых.

Так, по последним данным главы Киевской городской администрации Тимура Ткаченко, в столице уже известно о семи погибших и 24 пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что 14 человек госпитализированы, в том числе двое детей – 7 и 8 лет.

В столице частично разрушены несколько многоэтажных домов в разных районах, по данным спасателей, под завалами еще находятся люди.

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Так, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Подольском районе произошло попадание в жилой двухэтажный дом, разрушены этажи с 9-го по 5-й, спасательная операция продолжается.

Также по другим адресам в этом районе произошло частичное разрушение крыши 19-этажного дома, горят автомобили во дворе жилого дома, а также зафиксировано падение обломков на уровне 16-го этажа 25-этажного жилого дома.

Кроме того, в 21-этажном жилом доме произошло обрушение с 2 по 5 этажи, продолжается поиск пострадавших.

В Дарницком районе на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов произошло падение обломков на уровне 4-го этажа, а в другом – пожар в квартирах площадью 150 кв. м.

По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание с 23 по 25 этажи.

В Голосеевском районе, по предварительным данным, в результате атаки горит нежилое здание.

Киев еще не оправился от прошлой атаки

2 июля Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. В ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Украинские защитники смогли сбить 48 ракет и 476 дронов. При этом зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

В результате атаки погибли более двух десятков человек и около 100 получили ранения.

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