Украина намерена заключить 'договоры о дронах' с 7 странами НАТО до конца года – The Guardian

Киев предлагает свой опыт в разработке радиолокационных систем и наземных станций, переходя от роли покупателя к роли гаранта безопасности.

Украина надеется до конца года заключить крупные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Давид Алоян, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, Киев за последние месяцы уже подписал "дроновые соглашения" с шестью странами. Три из них – государства Ближнего Востока, которые после начала войны США и Израиля против Ирана стали активнее искать поддержки у Украины, когда сами подверглись атакам иранских дальнобойных беспилотников Shahed. Соглашение с Киевом также подписали Азербайджан и страны – члены НАТО Латвия и Литва.

"Эта инициатива называется "соглашение о дронах", но на самом деле она охватывает гораздо больше, чем просто дроны… Гораздо важнее опыт и знания, а также доступ ко всем компонентам, составляющим эту систему здесь, в Украине", – сказал Алоян.

Видео дня

В издании отметили, что "дроновая дипломатия" началась во время войны США против Ирана, когда Тегеран атаковал американских союзников по всему региону. Оказалось, что большинство стран Персидского залива не были готовы к угрозе со стороны беспилотников, хотя Иран в основном применял менее совершенную версию Shahed, чем модернизированные модели, которые Россия использует в войне против Украины.

В некоторых случаях для уничтожения "шахедов" использовали дорогостоящие ракеты систем Patriot, хотя с этой задачей могли бы справиться гораздо более дешевые дроны-перехватчики – при условии наличия необходимых знаний и опыта.

"Дрон-перехватчик – это всего лишь дрон. Это не означает, что с его помощью можно будет сбивать "шахеды". Нужны дроны, но также комплектующие, датчики, наземные станции и, что еще важнее, радиолокационные системы", – отметил Алоян.

После этих атак, по его словам, одна из стран региона приобрела дроны-перехватчики у западной компании, которая разработала этот продукт в сотрудничестве с украинскими производителями. После поставки Киев неоднократно получал просьбы поделиться опытом о том, как наилучшим образом эксплуатировать эти системы.

В итоге три страны Персидского залива – Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар – подписали соответствующие соглашения с Украиной. Киев предоставил этим странам всестороннюю оценку того, что необходимо на оперативном и тактическом уровнях для обеспечения эффективности этого оружия.

Как отметил аналитик Фонда Карнеги по международному миру в Вашингтоне Майкл Кофман, именно в рамках такой глобальной интеграции Украина может быть наиболее полезной.

"Они могут обеспечить экосистему продуктов для организации противовоздушной обороны или развития потенциала ударных дронов", – сказал он.

Как отмечается в материале, поставки самих дронов пока не входят в эти соглашения, поскольку украинская оборонная промышленность работает в условиях жестких ограничений и сосредоточена на обеспечении потребностей обороны страны. Дипломаты и аналитики отмечают, что в определенной степени "дроновая дипломатия" стала попыткой найти новых союзников и удержать Украину в центре международного внимания в то время, когда фокус смещался на Ближний Восток.

В то же время Киев считает, что ему есть что предложить, ведь Украина является самой опытной в мире страной как в защите от атак беспилотников, так и в применении дронов для нанесения ударов по России.

"Сначала группа экспертов проводит оценку, после чего мы предоставляем партнеру отчет с объяснением, что именно ему понадобится", – сказал Алоян.

После этого страны-партнеры сами решают, заказывать ли украинскую продукцию, которую в будущем можно будет изготовить при наличии соответствующих производственных мощностей, или закупать её у других поставщиков.

По словам Алояна, теперь основное внимание будет сосредоточено на странах – членах НАТО, прежде всего тех, которые расположены ближе к России или Украине, которым все чаще приходится уделять внимание вопросам защиты от дронов.

Украина и экспорт БПЛА

Ранее сообщалось, что Украина начинает экспорт готовых боевых беспилотников в США. Так, Государственная служба экспортного контроля Украины 1 июля 2026 года впервые в истории выдала официальное разрешение на экспорт готовых украинских ударных беспилотных авиационных комплексов F10 для нужд Вооруженных сил США.

Заключенное соглашение является частью масштабной программы Пентагона под названием Drone Dominance.

Вас также могут заинтересовать новости: