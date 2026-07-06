Украина намерена заключить 'договоры о дронах' с 7 странами НАТО до конца года – The Guardian

Украина надеется до конца года заключить крупные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Давид Алоян, сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, Киев за последние месяцы уже подписал "дроновые соглашения" с шестью странами. Три из них – государства Ближнего Востока, которые после начала войны США и Израиля против Ирана стали активнее искать поддержки у Украины, когда сами подверглись атакам иранских дальнобойных беспилотников Shahed. Соглашение с Киевом также подписали Азербайджан и страны – члены НАТО Латвия и Литва.
"Эта инициатива называется "соглашение о дронах", но на самом деле она охватывает гораздо больше, чем просто дроны… Гораздо важнее опыт и знания, а также доступ ко всем компонентам, составляющим эту систему здесь, в Украине", – сказал Алоян.
В издании отметили, что "дроновая дипломатия" началась во время войны США против Ирана, когда Тегеран атаковал американских союзников по всему региону. Оказалось, что большинство стран Персидского залива не были готовы к угрозе со стороны беспилотников, хотя Иран в основном применял менее совершенную версию Shahed, чем модернизированные модели, которые Россия использует в войне против Украины.
В некоторых случаях для уничтожения "шахедов" использовали дорогостоящие ракеты систем Patriot, хотя с этой задачей могли бы справиться гораздо более дешевые дроны-перехватчики – при условии наличия необходимых знаний и опыта.
"Дрон-перехватчик – это всего лишь дрон. Это не означает, что с его помощью можно будет сбивать "шахеды". Нужны дроны, но также комплектующие, датчики, наземные станции и, что еще важнее, радиолокационные системы", – отметил Алоян.
После этих атак, по его словам, одна из стран региона приобрела дроны-перехватчики у западной компании, которая разработала этот продукт в сотрудничестве с украинскими производителями. После поставки Киев неоднократно получал просьбы поделиться опытом о том, как наилучшим образом эксплуатировать эти системы.
В итоге три страны Персидского залива – Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар – подписали соответствующие соглашения с Украиной. Киев предоставил этим странам всестороннюю оценку того, что необходимо на оперативном и тактическом уровнях для обеспечения эффективности этого оружия.
Как отметил аналитик Фонда Карнеги по международному миру в Вашингтоне Майкл Кофман, именно в рамках такой глобальной интеграции Украина может быть наиболее полезной.
"Они могут обеспечить экосистему продуктов для организации противовоздушной обороны или развития потенциала ударных дронов", – сказал он.
Как отмечается в материале, поставки самих дронов пока не входят в эти соглашения, поскольку украинская оборонная промышленность работает в условиях жестких ограничений и сосредоточена на обеспечении потребностей обороны страны. Дипломаты и аналитики отмечают, что в определенной степени "дроновая дипломатия" стала попыткой найти новых союзников и удержать Украину в центре международного внимания в то время, когда фокус смещался на Ближний Восток.
В то же время Киев считает, что ему есть что предложить, ведь Украина является самой опытной в мире страной как в защите от атак беспилотников, так и в применении дронов для нанесения ударов по России.
"Сначала группа экспертов проводит оценку, после чего мы предоставляем партнеру отчет с объяснением, что именно ему понадобится", – сказал Алоян.
После этого страны-партнеры сами решают, заказывать ли украинскую продукцию, которую в будущем можно будет изготовить при наличии соответствующих производственных мощностей, или закупать её у других поставщиков.
По словам Алояна, теперь основное внимание будет сосредоточено на странах – членах НАТО, прежде всего тех, которые расположены ближе к России или Украине, которым все чаще приходится уделять внимание вопросам защиты от дронов.
Украина и экспорт БПЛА
Ранее сообщалось, что Украина начинает экспорт готовых боевых беспилотников в США. Так, Государственная служба экспортного контроля Украины 1 июля 2026 года впервые в истории выдала официальное разрешение на экспорт готовых украинских ударных беспилотных авиационных комплексов F10 для нужд Вооруженных сил США.
Заключенное соглашение является частью масштабной программы Пентагона под названием Drone Dominance.