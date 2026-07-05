Такая заготовка на зиму получается в меру сладкой и ароматной.

В разгар лета украинцы не только наслаждаются свежими фруктами, но также делают из них заготовки. Всем известен компот из вишни, а вот с черешней напиток мало кто делает. И совсем зря эту ягоду игнорируют, ведь консервация с ней получается не менее вкусной. Готовится она невероятно просто. А если добавить в компот из черешни липу и цитрусы, то получается настоящая витаминная "бомба". Именно такой рецепт придумала одна находчивая украинка.

Компот из черешни летний с липой

Украинка с ником veseliyselityt в ТикТок развеяла сомнения насчет того, можно ли из черешни варить компот. Она предложила вкусный рецепт домашней заготовки из трех основных продуктов - домашних черешен, цветущей липы и цитрусов. Этот сезонный июльский рецепт покорил пользователей простотой и невероятным ароматом напитка.

Чтобы закрыть компот из черешни на зиму в 3 литровую банку, подготовьте такие ингредиенты:

десять липовых соцветий;

по две дольки апельсина и лимона;

треть банки черешни;

двести граммов сахара;

щепотка лимонной кислоты.

Ягоды можно использовать как домашние, так и покупные. Липа добавляется для приятного аромата, а цитрусы - для добавления кислинки, которой лишена черешня. Лимонная кислота обеспечивает долгий срок хранения.

По словам блогера, заготовку можно делать без стерилизации банок - напиток "взрываться" не будет. Но если все же опасаетесь, что консервация не простоит до зимы, то для спокойствия емкости можно и простерилизовать.

Черешню промойте, переберите и наполните ею банку на одну треть. Также помойте апельсин и лимон, нарежьте тонкими полукольцами. В каждую емкость положите по две дольки цитрусов. Также добавьте промытый липовый цвет.

Всыпьте стакан сахара и лимонную кислоту на кончике ложки. Доверху залейте банку кипятком. Затем закатайте крышками, и на этом компот из черешни на зиму готов. Чтобы сахар равномерно растворился в напитке, блогер советует перевернуть банки горизонтально и несколько раза покатать на столе.

Банки переверните вверх дном и накройте толстым пледом. В таком виде оставьте, пока емкости не остынут до комнатной температуры. Затем переставьте консервацию в место, где она будет храниться постоянно - в погреб, кладовую, на балкон и т.д.

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