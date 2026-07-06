Беспилотники ударили по НПЗ в российском Ярославле, - СМИ (видео)

Местные власти подтвердили нападение на регион.

В российском Ярославле, вероятно, в ночь на понедельник, 6 июля, был атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

В сети местные жители сообщают о взрывах в городе. Также появились кадры пожара. OSINT-каналы сообщили о вероятном поражении местного НПЗ в результате авиаудара.

"Ярославль, местные жители сообщают об успешной атаке на НПЗ", – пишет информационный ресурс Exilenova+.

Видео дня

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион "подвергся вражеской атаке украинских БПЛА" и предупредил о перекрытии движения транспорта, однако он не уточнил, какой именно объект подвергся атаке.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях или выбирайте маршрут, обходя этот участок", – сообщил он.

Последствия украинских ударов по российским НПЗ

Как сообщал ранее УНИАН, в России обострился топливный кризис, поскольку Силы обороны Украины снижают нефтеперерабатывающие мощности страны-агрессора. По данным Генштаба ВСУ, благодаря атакам украинских беспилотников выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки России. Только за последний месяц Силы обороны успешно поразили 8 нефтеперерабатывающих заводов. В результате Россия была вынуждена значительно сократить добычу нефти.

Стало известно, что из-за топливного кризиса Россия начала закупать бензин в Индии. По недавним данным Reuters, эта страна уже отправила в РФ не менее 60 тысяч тонн топлива. Другой источник отметил, что было отправлено два танкера, каждый с партией объемом от 30 до 40 тысяч тонн. Кроме того, Минск почти втрое увеличил поставки бензина по железной дороге в Россию – до более чем 70 тыс. тонн в первой половине июня по сравнению с первой половиной мая.

Вас также могут заинтересовать новости: