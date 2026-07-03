Рассказываем, как правильно поливать огурцы, какой водой и как еще можно защитить растения от жары.

Летняя жара - это настоящее испытание для огурцов. Даже при регулярном поливе растения могут начать вянуть, сбрасывать завязи, а плоды - терять вкус.

Чтобы этого не произошло, важно знать несколько простых правил ухода, которые помогут сохранить кусты здоровыми и получить хороший урожай.

Рассказываем, чем полить огурцы в жару и как это делать правильно.

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Как спасти огурцы от жары в открытом грунте - что может помочь

В сильную жару огурцы страдают не только от нехватки влаги. Из-за палящего солнца на листьях появляются ожоги, завязи осыпаются, а сами плоды становятся горькими. Если температура несколько дней подряд держится выше +30°C, то одного полива часто оказывается недостаточно.

Поэтому, чтобы растения легче перенесли жару и продолжили плодоносить, опытные огородники советуют использовать еще и другие приемы.

Замульчировать почву

Положите под огурцы слой соломы, сена, скошенной травы или перепревших опилок толщиной 5-7 см - такая мульча поможет земле дольше оставаться влажной и не перегреваться. Грядки придется поливать немного реже, а на почве не будет появляться корка.

Притенить грядку

И в открытом грунте, и в теплице над грядкой можно натянуть затеняющую сетку (обычно берут плотность 45%, но можно и до 60%) - она снизит температуру вокруг растений и защитит листья от солнечных ожогов/

Поливать вечером или ранним утром

Именно в это время вода успеет впитаться в почву, а не испариться за считанные минуты. Днем поливать огурцы категорически не рекомендуется - пользы будет ноль, а капли на листьях приведут к ожогам.

Рыхлить почву

После полива (или дождя) на поверхности грунта образуется плотная корка - она не дает воздуху поступать к корням, а через трещины в ней из земли уходит влага. Неглубокое рыхление (на 4–6 см) улучшает аэрацию почвы, но рыхлить нужно осторожно, так как корни у огурцов расположены близко к поверхности.

Сделать капельный полив

Это очень хорошая идея. Такой полив постепенно увлажняет почву, не размывает грунт и позволяет поддерживать стабильную влажность даже в сильную жару.

Собирать плоды вовремя

Не оставляйте огурцы на кустах надолго - переросшие плоды забирают у растения много влаги и питательных веществ. В жаркую погоду огурцы лучше снимать каждые 1-2 дня. Это стимулирует образование новых завязей и урожай будет больше.

Как правильно поливать огурцы - каждый день или через день

Многие огородники думают, что чем жарче погода, тем чаще нужно поливать огурцы. Но это не всегда так - важно следить за состоянием почвы, поскольку избыток влаги может навредить растениям больше, чем ее недостаток:

если температура воздуха до +28°C - поливать огурцы нужно через 2 дня;

если жара держится в пределах +28...30°C, но почва хорошо удерживает влагу - достаточно поливать огурцы через день;

если температура поднялась выше +33...35°C, особенно в сочетании с сухим воздухом и песчаной почвой - нужен ежедневный полив, но только если верхний слой земли подсох.

Чтобы не ошибиться, можно проверить почву рукой: если на глубине нескольких сантиметров она остается влажной, то не спешите с поливом. Есть простое правило: лучше полить реже, но хорошо промочить почву, чем ежедневно понемногу смачивать только ее поверхность.

Можно также ориентироваться на сами огурцы - если утром листья выглядят вялыми, а к вечеру не восстанавливают упругость, значит растения хотят "пить". Если же листья поникают только в самый солнцепек, а вечером снова становятся упругими, то это просто реакция на жару.

Чем полить огурцы в жару и как это делать правильно

В жаркую погоду для огурцов важно не только количество воды, но и способ полива.

Можно ли поливать в жару под корень? Да, именно такой способ считается самым безопасным и эффективным. Воду нужно лить, стараясь не попадать на листья и не размывать почву возле корней.

Если грядка сильно пересохла, то поливайте порционно - чтобы почва успела впитать влагу, а вода не растекалась по поверхности грядки.

Очень часто также спорят о том, можно ли поливать огурцы сверху по листьям. В солнечную погоду этого лучше избегать - повышенная влажность может создать благоприятные условия для развития болезней.

Но здесь есть один нюанс. Если жара держится несколько дней подряд и огурцы сильно страдают от перегрева, то некоторые огородники вечером, уже после захода солнца, или ранним утром делают легкое дождевание. Оно помогает охладить растения и повысить влажность воздуха вокруг них.

Ранее мы писали, чем обработать огурцы от болезней - лучшие средства и советы по уходу.

Лучше всего огурцы реагируют на воду, которая уже успела прогреться на солнце. Для полива подходят:

теплая вода температурой около +20...+25°C;

дождевая вода, если есть возможность ее собрать;

отстоянная водопроводная вода.

Холодную воду прямо из колодца или скважины не стоит использовать - резкий перепад температуры может вызвать стресс у растений, особенно в жару.

Ранее мы рассказывали, как правильно обработать огурцы пищевой содой и зачем это делать.

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