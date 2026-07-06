Кличко настаивает на неотложном проведении СНБО по мероприятиям плана стойкости

Киев не видит участия государства в реализации плана стойкости столицы, в частности нет документального подтверждения выделения государством 10 млрд грн на мероприятия этого плана. Городская власть требует немедленного проведения СНБО по этому вопросу, потому что подготовка столицы к зиме под угрозой. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев настаивает на безотлагательном проведении Совета национальной безопасности и обороны Украины. И на рассмотрении на нем части совместных с государством шагов по воплощению Комплексного плана стойкости столицы. Договоренности – и о финансировании мероприятий плана 50/50, и об организационных вопросах, и о правом урегулировании части меропрриятий – государство не выполняет. Последние же заявления о якобы выделении Киеву 10 млрд грн вообще выглядят странно, поскольку документального подтверждения этого Киев не получил", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столица реализует мероприятия плана в рамках своих возможностей. За средства бюджета столицы, а также привлекая иностранное и внутреннее кредитование. И при этом слышит от государственной власти в свой адрес только претензии, в которых нет конкретики.

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"Государство должно отнестись ответственно к вопросу стойкости столицы. Потому что тут ответственность солидарная. Ведь вопрос стойкости Киева – вопрос стойкости страны. И нужно сотрудничество по конкретным наиболее актуальным объектам и проектам. Поскольку от этого зависит жизнеобеспечение города и его жителей следующей зимой. Нужно отложить какие-либо политические маневры!" – подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что все первоочередные проекты и необходимое финансирование и обеспечение для их реализации Киев определил, откорректировав план. Передал СНБО, правительству, Офису Президента. Указал и на критические моменты, которые без государства решить сегодня невозможно.

"Поэтому рассчитываем на здравый смысл приобщенных государственных структур и наконец конструктивное сотрудничество", - резюмировал мэр.

Ранее КГГА обратилась к Кабинету Министров, Президенту и СНБО ускорить подготовку столицы к зиме. В частности, наконец определить конкретные проекты для финансирования и упростить процедуру закупок, чтобы существенно сократить сроки реализации проектов.

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