Секрет густых и ярких хост - в простых летних подкормках и правильном уходе.

Немногие многолетники могут так быстро преобразить тенистый уголок сада, как хосты: с каждым годом их кусты становятся больше и гуще, а крупные листья закрывают почву плотным зеленым ковром. Но чтобы растения сохраняли приятный насыщенный цвет и быстро разрастались, важно соблюдать несколько простых правил ухода. Рассмотрим, нужно ли подкармливать хосты летом и, если да, то чем именно.

Чем подкормить хосты в июле - удобрения для крупных кустов

Хосты помогают заполнить пустые места в цветниках, хорошо сочетаются с хвойными растениями и декоративными кустарниками, а также с каждым годом становятся крупнее и выпускают все больше листьев. Однако если вы не знаете, чем подкормить хосты, даже эти неприхотливые многолетники не смогут вырасти большими и густыми.

Какие подкормки любят хосты

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Именно достаточное питание хостов помогает им вырастить крупные листья и сохранить их насыщенный зеленый цвет. Весной, после начала роста, нужно вносить под каждый куст по 1 столовой ложке нитроаммофоски: слегка прикопайте гранулы в почву и обильно полейте.

Что касается того, чем подкормить хосты для лучшего роста летом, то обычно в таких целях используются специальные водорастворимые удобрения с калием, магнием, железом и другими микроэлементами. Подкармливайте растения каждые 2-3 недели по влажной почве.

В конце августа или начале сентября внесите монофосфат калия: для этого достаточно растворить 1 столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и использовать получившийся раствор для повседневного полива.

Как сделать хосту пышной - другие правила ухода

Если с тем, чем подкормить хосты летом, все ясно, важно также уточнить, как правильно ухаживать за растениями в целом.

Правильный полив

Крупные листья хостов испаряют большое количество влаги, поэтому важно не допускать пересыхания почвы. Во время жары поливайте кусты 1-2 раза в неделю, промачивая грунт на глубину около 20-30 см. Причем полив лучше проводить ранним утром или вечером, когда солнце уже не обжигает листья, а после этого желательно замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перегрева.

Подготовка к похолоданиям

Когда листья уже пожелтеют и начнут увядать осенью, срежьте их секатором, оставив только основание куста. Проводить такую обрезку обычно приходится в конце октября или начале ноября, в зависимости от погоды. Это поможет поддерживать клумбу в порядке и снизит вероятность развития грибковых заболеваний до следующего сезона.

Наконец, не менее важно правильно выбрать место для посадки: лучше всего для хостов подходят места в полутени или тени. Сорта с белой или желтой каймой особенно плохо переносят прямые солнечные лучи, так что под ярким солнцем края листьев могут получить ожоги, стать сухими и потерять окраску.

В итоге, зная, чем подкормить хосту, чтобы не желтели листья, вы сможете поддерживать их здоровый вид на годы вперед.

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