В середине лета травы достигают своей максимальной пользы, так что в это время их лучше всего начать собирать.

Июль считается одним из лучших месяцев для заготовки лекарственных трав. В это время многие растения находятся в самом разгаре цветения, накапливая максимум эфирных масел, витаминов и других полезных веществ, так что при правильном сборе и сушке они будут надолго сохранять свои свойства. Рассказываем, какие травы снижают давление, на что еще они могут влиять и как правильно их подготавливать.

Лекарственные травы - список с фото и описаниями

В июле массово цветут и подходят для сбора такие растения и лекарственные травы Украины, как ромашка аптечная, зверобой, тысячелистник, душица, чабрец, мята, мелисса, календула, липовый цвет, пустырник, подорожник, крапива, полынь, цикорий и василек. Каждое из них ценится за свои природные качества и широко применяется в народной медицине, в частности, для приготовления чаев.

Ромашку, календулу и тысячелистник чаще всего используют при воспалениях. Ромашку заваривают при простуде, боли в горле и неприятных ощущениях в желудке, календулой полощут горло и обрабатывают небольшие порезы и царапины, а тысячелистник помогает быстрее остановить кровь при мелких повреждениях кожи.

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Если вас интересует, какие травы понижают давление, то прежде всего таким действием обладает боярышник, а также мята, мелисса и пустырник. Последние ценят за успокаивающее действие: мята и мелисса расслабляют, облегчают засыпание и уменьшают тяжесть после еды, а пустырник принимают при волнении, тревоге и ощущении сильного сердцебиения.

Душицу, чабрец и липовый цвет обычно заваривают при простуде. Душица и чабрец помогают успокоить кашель и смягчить боль в горле, а липовый чай усиливает потоотделение, помогает снизить температуру и облегчает самочувствие во время болезни.

Далее, о том, какие травы мочегонные, знают многие: можжевельник, петрушка, любисток - все обладают таким действием. При этом мягкий мочегонный эффект также оказывает василек - его используют при склонности к отекам и добавляют в сборы для поддержки работы почек и мочевыводящих путей.

Наконец, крапива и полынь богаты витаминами и другими полезными веществами, поэтому их часто добавляют в укрепляющие травяные сборы. К тому же полынь известна своим горьким вкусом, который помогает улучшить аппетит и пищеварение.

Как правильно собирать и сушить лекарственные травы

Даже если вы знаете самые сильные лекарственные травы, собирать их лучше только в экологически чистых местах – подальше от дорог, промышленных предприятий и обработанных химикатами полей. Причем делать это желательно в сухую погоду и когда уже сошла утренняя роса.

Для заготовки выбирайте здоровые растения без признаков болезней, а листья, цветки и верхушки стеблей аккуратно срезайте ножницами, стараясь не повредить корневую систему.

Но все же главное значение имеет то, как сушить лекарственные травы. Дело в том, что большинство из них не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами, так как при перегреве у них разрушаются эфирные масла и часть полезных веществ.

Поэтому лучше всего раскладывать их тонким слоем на бумаге или ткани в тени, под навесом или в хорошо проветриваемом помещении, периодически переворачивая. Если же в том, как сушить травы, вы решили использовать сушилку, помните, что ее температура не должна превышать 35–40 °C, особенно для ароматных растений вроде чабреца, душицы и мяты.

В итоге полностью высушенные травы становятся хрупкими, но при этом не должны рассыпаться в пыль. Хранить их лучше в бумажных пакетах, тканевых мешочках или стеклянных банках с плотно закрывающейся крышкой – в сухом, прохладном и темном месте.

При соблюдении всех этих условий большинство листьев, цветков и трав сохраняют свои свойства до двух лет и более, позволяя круглый год использовать их для настоев, отваров и ароматных травяных чаев. А если вы не знаете все лекарственные травы украины - фото и описание к каждой из них послужат вам помощью.

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