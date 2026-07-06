В Украине все уже давно знают, что морального "дна" у российского диктатора Владимира Путина и его холопов нет. И ракетно-дроновый удар по Киеву в ночь на 6 июля - второй за несколько дней - это в очередной раз продемонстрировал.

В предыдущий раз, 2 июля, Россия атаковала столицу Украины 74 ракетами и выпустила 496 дронов разного типа, было зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА. 6 июля на Киев летели более 350 беспилотников и 68 ракет. Зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет.

Атака многоэтажных домов глубокой ночью баллистическими и гиперезвуковыми ракетами вовсе не случайна. Учитывая, что произошла она накануне саммита НАТО, причем "вне графика", необходимого для накопления большего количества ракет, очевидно, что главной целью этого очередного преступления против человечности было даже не украинское общество (его на пятом году полномасштабной войны уже сложно чем-то удивить в плане жестокости, беспринципности и коварства Путина и россиян).

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Думаю, главной целью был президент США Дональд Трамп, который, по инсайдам западных СМИ, был впечатлен эффективностью украинских дипстрайков по военным завода и НПЗ РФ.

Дело в том, что Трамп не любит читать аналитические отчеты. Он любит смотреть короткие видео. И расстрел гражданского населения баллистическими ракетами как в тире (на фоне нехватки ракет-перехватчиков) должно, по мнению Путина, убедить Трампа в том, что Россия имеет инициативу в этой войне.

Увы, я не питаю особых иллюзий относительно эмпатии и чувства сострадания Трампа мирному населению Украины. В конце концов, совсем недавно он сам грозился уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана и обесточить мегаполисы. Просто тогда большинство американцев, которые как раз обладают и эмпатией, и чувством сострадания (а это и делает нас людьми), такую идею президента не поддержали.

Да и фото украинских военнопленных – истощенных, замученных в российском плену живодерами путинского режима, как говорили инсайдеры со знаменитой встречи Зеленского в Белом доме, лишь испортили Трампу настроение и триггернули срыв переговоров.

Так что эта стратегия, которая работала с администрацией Джо Байдена, уже не рабочая. У нас была масса возможностей в этом убедиться за полтора года.

Естественно, Владимир Путин это тоже прекрасно знает.

Поэтому либо мы действительно в кратчайшие сроки (как обещает глава Fire Point Штиллерман) должны разработать и запустить в массовое производство собственную баллистику для адекватных ответных ударов по Москве (а также, что еще важнее, собственные ракеты-перехватчики для вражеской баллистики), либо нас грядущей зимой ждет экоцид и холодомор. И в гораздо большем объеме. То есть, с большим количеством жертв среди мирного населения.