Картофель в Украине уже значительно дешевле, чем в прошлом году: сколько стоит овощ

Фермеры массово собирают новый урожай.

На прошлой неделе в Украине продолжили снижаться отпускные цены на картофель от производителей. Овощ продавали по 12–20 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сейчас практически по всей стране фермеры приступили к массовой уборке урожая, поэтому объемы предложения картофеля на рынке увеличиваются практически ежедневно. В то же время качество овоща часто оставляет желать лучшего, что также оказывает давление на цены.

Стоит отметить, что в аналогичный период прошлого года цена на картофель в Украине была в среднем на 16% выше, чем сегодня. По прогнозам, тенденция к удешевлению картофеля может сохраниться и в дальнейшем по мере увеличения предложения товара на рынке.

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Цены на картофель в супермаркетах Украины

Украинский молодой картофель в Varus продают с 12% скидкой по 17,6 грн/кг вместо 19,9 грн/кг.

Картофель сорта "Прада ранняя" стоит в "Сильпо" 18,9 грн/кг вместо 29,9 грн/кг с недельной скидкой 37%.

Молодой картофель из Азербайджана в АТБ продается по цене 18,69 грн/кг.

Цены на картофель в Украине – главные новости

На рынке украинский картофель нового урожая продают в среднем по 15 гривень за килограмм, с разбросом цен от 13 до 45 грн/кг. При этом предложение импортного картофеля на рынке фактически отсутствует.

По прогнозам директора Института картофелеводства НААН Николая Фурдиги, в Украине в этом году соберут урожай картофеля, достаточный для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Дешевле всего овощ будет стоить в период с середины августа и в течение сентября.

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