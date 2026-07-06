В Харькове синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

В Харьковской области также введен повышенный уровень опасности.

В Харькове новая рабочая неделя начинается с предупреждения от синоптиков.

"Днём 6 июля в городе ожидается гроза, по области – грозы", – сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Из-за непогоды в Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове

6 июля в Харьковской области ожидается переменная облачность. В ночные часы существенных осадков не прогнозируется, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, 7–12 м/с, днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха +22°...+27°. В Харькове сегодня днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, а столбики термометров покажут комфортные +23°...+25°.

7 июля сохранится переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура составит +11°...+16°, днём воздух прогреется до +23°...+28°.

8 июля в Харьковской области прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днём местами пройдут кратковременные, местами сильные дожди с грозами. Ветер сменится на южный, 7–12 м/с, с порывами днем до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14°...+19°, днем +24°...+29°.

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