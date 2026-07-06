Похолодание до +16° и каждый день дожди: какая погода ждет украинцев на этой неделе

В Украине ожидается контрастная температура от +16° до +30°.

Ближайшая неделя в Украине будет свежей и богатой на осадки. Дожди с грозами ожидаются практически каждый день, а до "тридцаток" температура будет повышаться только на юго-востоке и то в отдельные дни. В то же время на западе ожидается прохладная погода с температурой +16°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 6 июля, на западе и севере ожидается +18°...+23°, на остальной территории - до +23°...+27°. Местами по стране пройдут кратковременные дожди и грозы.

Во вторник дожди сконцентрируются на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории будет преимущественно сухо и довольно солнечно, за счет чего температура там повысится до +23°...+29°.

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В среду, 8 июля, снова задождит в большинстве областей. Прохладнее всего будет на западе, +18°...+22°, а на юго-востоке разогреет до +25°...+30°.

В середине недели запад и север Украины ждет небольшой перерыв в осадках, но на остальной территории дожди продолжатся. В западных областях похолодает до +16°...+20°, на севере будет +16°...+22°. В центре и на юге будет +18°...+24°, а на востоке - до +25°...+30°.

Перед выходными, 10 июля, в Украине пройдут кратковременные дожди, только в западных областях будет преобладать сухая погода без существенных осадков. Температура будет +16°...+22°, на юге и востоке +22°...+26°.

На выходных периодические дожди и грозы продолжатся, а температура немного повысится. К концу недели на севере еще будет свежо, +16°...+22°. На западе, в центре и востоке столбики термометров покажут +20°...+24°, а в южных областях будет +25°...+28°.

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