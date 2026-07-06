Цены на ягоды в Украине обвалились: сколько уже стоят малина и голубика

Некоторые позиции подешевели сразу в семь раз.

Розничные цены на ягоды в Украине в июне стремительно снижались из-за массового поступления на рынок продукции нового урожая. Об этом говорится в ежемесячном аналитическом отчете ассоциации "Ягодничество Украины".

Среди украинских ягод в июне больше всего подешевела малина. В начале месяца, когда предложение отечественной ягоды ещё было ограниченным, цены на неё достигали 1050–1150 грн/кг.

"После начала массовой уборки во второй половине июня стоимость малины резко снизилась до около 170 грн/кг в конце месяца – более чем в 7 раз. Традиционно самые низкие цены ожидаются уже в июле", – сообщают в Ассоциации.

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Голубика потеряла половину стоимости. Так, до середины прошлого месяца ее цена оставалась на уровне 800–900 грн/кг. Уже со стартом отечественного сбора впервые за сезон цена голубики снизилась до около 450 грн/кг.

Сезон клубники в Украине уже завершился, и в Ассоциации подвели его итоги.

"Сезон завершился на уровне сезонного минимума. Средняя розничная цена составляла около 130 грн/кг (минимальные предложения – от 55 грн/кг) против 190 грн/кг в начале июня. Импортная клубника практически исчезла с полок магазинов", – сообщают аналитики.

Ягоды в Украине – цены и прогнозы

Вслед за клубникой подходит к концу и сезон черешни, стоимость которой в конце прошлой недели снова начала расти. Ягодой на рынке торговали в среднем по цене 120 грн/кг. В то же время малина подешевела до 160 грн/кг, черная смородина – до 140 грн/кг.

При этом аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов отметил, что сезон голубики пока задерживается из-за позднего созревания ранних сортов, поэтому на рынке пока преобладает импортная продукция. Импортная ягода местами стоит почти втрое дороже сезонной отечественной голубики.

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