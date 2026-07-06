В российском Минобороны цинично прокомментировали удар по Киеву и области

Россияне заявляют, что якобі ударили по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса.

В российском Минобороны сделали циничное заявление об ударе по Киеву и области, заявив, что в результате удара якобы поражены военные цели, при этом как всегда не упомянув прилеты по многоэтажкам и многочисленные жертвы.

В ведомстве страны-оккупанта заявляют, что был нанесен массированный удар оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными дронами якобы по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Так, в военном ведомстве страны-агрессора заявили, что якобы поражены:

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предприятие Киев-71 (объединение "Абрис ПТ"), специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности;

предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ;

промышленное предприятие "УКР АРМО ТЕХ" – производитель бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ;

судостроительный завод "Кузница на Рыбальском"), который производит артиллерийских катеров проекта 58155 "Гюрза-М", а также выпуск и ремонт безэкипажных катеров ударного типа;

приборостроительный завод "Квант", который производит системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики, в том числе управляемых ракет "Нептун-МД".

Также в Минобороны РФ отчитались, что якобы нанесли удар по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" , которое занимается произвдством и ремонтом зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА, и заявили, что "врезультате удара фиксируется повторная обширная детонация".

Также россияне заявили о поражении склада горюче-смазочных материалов в Вишневом.

Атака на Украину

Оккупанты запустили 68 ракет и 351 беспилотник различных типов. Зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 16 точках.

Как отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, все попадания и разрушения, которые произошли в Киеве, – из-за баллистики, для отражения которых Украине крайне необходимы соответствующие ракеты-перехватчики.

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