В Украине прогнозируется заметное понижение температуры, - синоптик

В ближайшие дни в Украине не будет жары, зато будут периодически идти дожди.

На этой неделе в Украине ожидается прохладная и дождливая погода под влиянием циклона и атмосферных фронтов с севера Европы. Об этом на"Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"В Украине прогнозируется заметное понижение температуры, особенно в ночные часы, а также периодические осадки различной интенсивности", – прогнозирует синоптик.

Местами, по прогнозу Кибальчича, дожди будут сопровождаться грозой и шквалами.

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Более высокая температура сохранится в южной половине страны, а также в Закарпатье и в Крыму.

Погода 6 июля

В начале недели грозовые дожди пройдут на севере Левобережья страны. На остальной территории Украины осадков не ожидается. Ветер будет 7–12 м/с. Температура воздуха +21…+26 °С, в южной половине и на Закарпатье +26…+31 °С.

Погода 7 июля

Во вторник, по словам синоптика, ночью существенных осадков не ожидается. Днем в западных регионах, а также в Одесской, Николаевской и Винницкой областях пройдут грозовые дожди. Ветер 5–10 м/с, но во время гроз местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +9…+14 °С, днём +19…+24 °С. В остальных регионах ночью ожидается +13…+18 °С, а днём +26…+32 °С.

Погода 8 июля

В основном ночью в западных и южных регионах, а днём на большей части территории страны ожидаются умеренные дожди под влиянием циклона из Балтии. Только на крайнем юго-востоке существенных осадков не предвидится. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью в западных и северных областях составит +10…+15 °С, днем +18…+23 °С. В остальных регионах ночью +14...+19 °С, днём +22...+27 °С, на юго-востоке и в Крыму +27...+32 °С.

На сегодняшний день в ряде областей Украины объявлен I уровень опасности.

Укргидрометцентр предупреждает, что в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях 6 июля ожидаются грозы.

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