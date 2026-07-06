В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара на 6 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 6 июля, снизился на 15 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

В свою очередь, курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" подешевел на 20 копеек и составляет 44,84 гривни. При этом курс евро при оплате картой остался на прежнем уровне и составляет 51,54 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 6 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 за доллар. Украинская валюта прибавила 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Официальный курс европейской валюты на понедельник был установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, таким образом национальная валюта прибавила 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня потерял 11 копеек и составляет 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,37 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,45 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,81 гривни за евро.

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