Легкий освежающий десерт готовится без духовки и плиты.

Освежающий торт Битое стекло идеально подходит для летней жары. Это легкий для желудка и низкокалорийный десерт со сметаной и фруктовым желе. Он настолько простой в приготовлении, что справится даже ребенок. Блюдо красиво выглядит в разрезе и словно призывает себя съесть, поэтому исчезает со стола очень быстро.

Как приготовить Битое стекло - рецепт и ингредиенты

В классическом варианте Битое стекло - торт круглой формы, однако десерт также можно подавать в небольших порционных формах. Большим преимуществом блюда является вариативность: в него можно добавлять любые фрукты, ягоды, кусочки печенья или бисквита. Мы же публикуем базовый рецепт.

Чтобы приготовить желе Битое стекло, вам нужны такие ингредиенты:

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упаковка сметаны весом 350-400 граммов (жирностью не менее 20%);

сто граммов сахара;

пятнадцать граммов желатина;

восемьдесят миллилитров воды;

три разных вида желе;

по 250 миллилитров на каждое желе.

В данном рецепте используется покупное порошковое желе, но вы можете сделать домашнее из сока или компота.

Сначала приготовьте желе - высыпьте порошок в три разные емкости и залейте каждое 250 милиллитрами воды. Жидкости берется меньше, чем по инструкции, чтобы масса была плотной. Тщательно размешайте желейные смеси и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Нарежьте застывшее желе на Битое стекло кубиками. Для сметанной массы замочите желатин в теплой воде на 5 минут. Сметану смешайте с сахаром и взбивайте венчиком пару минут. Подогрейте желатиновую массу в микроволновке и добавьте в сметану при интенсивном размешивании. В эту же смесь всыпьте желатиновые кубики и аккуратно перемешайте.

Разлейте желе Битое стекло со сметаной по небольшим емкостям, в одну большую миску или в силиконовую форму для торта. Оставьте в холодильнике на ночь, чтобы десерт полностью застыл. В небольших формах он застынет быстрее.

Если готовите десерт Битое стекло в большой форме и не можете его достать, то опустите емкость в горячую воду на 15 минут. Затем переверните на широкую миску и слегка постучите по посуде. Масса должна легко отойти от стенок. Остатки десерта обязательно храните в холодильнике.

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