Эта кантри-песня стала настоящим рок-хитом 58 лет назад

Трек "Hush" пользовался популярностью далеко за пределами Великобритании.

Известная британская группа Deep Purple в 1968 году выпустила трек "Hush", который стал не только классическим рок-хитом, но и, по сути, кавером на кантри-песню.

Как отмечает Parade, гитарист группы Ричи Блэкмор познакомился с оригинальной версией "Hush" кантри-певца Билли Джо Рояла во время пребывания в Германии.

"Я услышал "Hush" Билли Джо Рояла и понял, что она великолепна. А еще подумал, что это была бы классная песня для нашего репертуара, если бы мы смогли придумать другое аранжирование", – отмечал музыкант.

Видео дня

Интересно, что в то время Deep Purple готовились к записи дебютного альбома "Shades of Deep Purple" и в итоге смогли вдохнуть "новую жизнь" в эту песню. К слову, они записали её очень быстро в лондонской студии Pye, о том дне Ричи вспоминает так:

"Мы исполнили всю песню за два дубля, а весь альбом – за 48 часов. У нас было всего две попытки на всё".

Интересно, что после записи "Hush" группа не была уверена в её потенциале стать хитом, но зря. Она имела большой успех, в частности, заняла четвёртое место в американском чарте Billboard Hot 100 и закрепила за Deep Purple статус ведущего рок-коллектива.

Хит "Hush" – что важно знать

Кстати, уже более 50 лет хит Deep Purple остается одной из самых любимых песен. Также "Hush" стала первым международным прорывом группы, ведь она была популярна не только в Великобритании, но и в США, Европе и Канаде.

Напомним, ранее УНИАН писал о треке 1966 года, который до сих пор называют рок-классикой всех времён.

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