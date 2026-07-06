Синоптик Диденко предупредила о важном нюансе 7 июля

В Украине ожидается порывистый и сильный ветер с дождями почти по всей стране.

Во вторник, 7 июля, в Украине будут идти дожди и будет ветрено. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер западных направлений, в северных и западных областях порывистый до сильного, и это замечательно – быстрее разгонит смог", – говорит эксперт.

Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут по всей стране. Только на востоке – без осадков.

Видео дня

Температура воздуха +20...+26 градусов, на юге и востоке +24...+28 градусов.

Погода в Киеве

В столице 7 июля пройдет дождь, местами с грозой. Ветер также будет порывистым, до 12 метров в секунду. Температура воздуха до +24 градусов.

На этой неделе погода в Украине изменится – из-за влияния циклона и атмосферных фронтов, которые будут надвигаться с севера Европы, ожидаются дожди и заметное похолодание. Об этом в комментарии для "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, температура воздуха снизится почти по всей стране, особенно прохладно будет в ночное время. Также прогнозируются периодические осадки различной интенсивности, а в отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер.

Самая теплая погода, по прогнозу синоптика, сохранится в южных областях, а также в Закарпатье и в Крыму.

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