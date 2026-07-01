Этим летом главными маникюрными трендами будут утонченность и аккуратность.

В 2026 году стилисты пришли к мнению, что маникюр - это не просто незначительная деталь, а завершающий штрих к портрету. Хороший дизайн ногтей может элегантно "закончить" образ, а неудачный перечеркивает даже идеальный наряд. При этом стоит понимать, что вид маникюра должен подходить лично вам, дополняя индивидуальный стиль. Среди модных тенденций нынешнего лета вы наверняка найдете вдохновляющие дизайны.

Какие виды маникюра будут в тренде в 2026 году

В этом году тенденции склоняются к аккуратности и ухоженности. Длинные ногти со всеми цветами радуги уже не в моде. Эпоха "кричащего" маникюра подошла к концу, сменившись "дорогой простотой". Сейчас в дизайне рекомендуется использовать не более одного яркого акцента, а также избегать блесток и неоновых гелей.

Молочный маникюр

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Полупрозрачный белый нейл-арт считается последним писком моды. Он выглядит чрезвычайно элегантно как на длинных, так и коротких ногтях. Такой дизайн освежает образ, визуально омолаживает и удлиняет пальцы, а также хорошо сочетается с любым цветом кожи.

Нюдовый маникюр

Нюдовый или естественный дизайн выглядит так, будто лака на ногтях нет вообще. Но при этом он придает ногтевой пластине красивый равномерный оттенок. Если вы когда-нибудь задумывались, какой маникюр делают богатые люди, то именно этот вариант они чаще всего предпочитают. К тому же нюдовое покрытие подходит к любому стилю одежды, за что его любят деловые леди.

Миндалевидный френч

Красивый маникюр во французском стиле всегда был в моде, и остается трендовым и этим летом. Среди всех разновидностей френча наиболее актуальным сейчас считается минадалевидный с округлой формой. Он добавляет длину даже коротким ногтям и выглядит действительно дорого.

Волнистый маникюр

Любительницы геометрического маникюра точно оценят узор с волнистыми плавными линиями. Это интересный способ выделиться - продуманный дизайн сразу привлекает внимание и интригует. Особенно хорошо подходит такой маникюр на короткие ногти, поскольку визуально их "вытягивает".

Вишня и малина

Самые стильные дамы уже не носят обычный красный маникюр - тренды советуют перейти на малиновые и вишневые оттенки. Они достаточно яркие и сочные, чтобы напоминать о лете, но при этом не вульгарные. Палитра модных цветов колеблется от красно-розового до глубокого винного.

Освежающий зеленый

Если душа лежит к более "легким" оттенкам, рекомендуется обратить внимание на фисташковый, шалфейный и мятный цвета. Такой яркий летний маникюр точно привлекает внимание, но одновременно успокаивает. Это отличный освежающий штрих к лёгкому образу на лето.

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