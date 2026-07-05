Многие переплачивают за коммунальные услуги, даже не замечая этого.

Снизить расходы на коммунальные услуги можно не только за счет более экономичной техники, но и благодаря небольшим изменениям в повседневных привычках. Эксперт из портала Express Нэнси Эмери рассказала, какие ошибки чаще всего заставляют людей переплачивать и как можно уменьшить расход электрической энергии в квартире.

Как экономить электроэнергию дома - 5 вредных привычек

По словам Нэнси, большая часть лишних затрат на коммунальные услуги связана с обычными бытовыми привычками, которые легко изменить.

Не отключать технику от сети. Телевизоры, игровые приставки, кофемашины, микроволновые печи, аэрогрили и зарядные устройства могут потреблять электроэнергию даже после выключения, если остаются подключенными к розетке. Причем не обязательно знать, что больше всего жрет электроэнергии - достаточно полностью отключать приборы от сети после использования, чтобы за год сэкономить значительную сумму.

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Запускать полупустую посудомоечную машину. Хотя посудомоечная машина обычно расходует меньше воды, чем мытье посуды вручную, включать ее ради нескольких тарелок все же невыгодно. Чтобы не переплачивать за воду и электричество, лучше запускать машину только при полной загрузке и по возможности выбирать экономичный режим.

Как экономить электроэнергию в квартире - главные ошибки

Игнорировать протекающий кран. Даже небольшая течь за год может привести к потере около 5500 литров воды. А если течет горячая вода, счета становятся еще выше. При этом во многих случаях проблему можно решить простой заменой изношенной прокладки, что обойдется значительно дешевле, чем постоянная переплата за коммунальные услуги.

Кипятить больше воды, чем нужно. Переполненный чайник – одна из самых распространенных причин лишнего расхода электроэнергии. Если ежедневно нагревать всего на пол-литра воды больше необходимого, за год это превратится примерно в 365 литров воды, нагретой без всякой пользы.

Оставлять включенным свет. Конечно, в том, как экономить электроэнергию, не менее важную роль играет и освещение. Даже светодиодные лампы при постоянной работе расходуют электричество, поэтому свет лучше выключать сразу после выхода из помещения. Если же ночью нужен небольшой источник света, экономичнее использовать небольшой ночник.

В итоге, зная, что можно сделать для экономии электроэнергии, вы сможете уменьшить ежемесячные расходы, не жертвуя привычным комфортом.

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