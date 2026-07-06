В Вишневом объявили об эвакуации из-за угрозы детонации боеприпасов после атаки РФ

Уже временно эвакуировано более 500 человек.

В связи с угрозой повторной детонации взрывоопасных предметов после массированной российской атаки в городе Вишневое и селе Крюковщина объявили об эвакуации для всех желающих. Об этом говорится в сообщении городской территориальной общины Вишневого в социальной сети Facebook.

В частности, сначала всех жителей общины и работников предприятий попросили "не выходить на рабочие места и не находиться на улице". Речь шла о таких улицах, как Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная.

"В результате массированной вражеской атаки в г. Вишневое возможна повторная детонация взрывоопасных предметов. Они представляют смертельную опасность и могут взорваться в любой момент", – отмечается в сообщении.

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Вместе с тем все экстренные и оперативные службы задействованы в ликвидации последствий вражеской атаки. Кроме того, сотрудники Национальной полиции и ГСЧС при необходимости проводят эвакуацию населения с опасных территорий.

Также указано, где расположены пункты эвакуации для всех, кто нуждается в выезде из общины:

в городе Вишневое – ул. Европейская, 30.

в селе Крюковщина – ул. Балукова, 1Е.

"Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, по возможности, взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", – добавляется в сообщении.

Обновлено 10.35. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на Киевщине в результате обстрела погибли 3 человека.

"В Вишневом из-за угрозы повторной детонации мы приступили к эвакуации жителей с опасной территории. Уже временно эвакуировали более 500 человек до завершения работ по ликвидации. Также проводим обследование поврежденных частных домов, чтобы не пропустить ни одного пострадавшего", - отметил он.

Атака на Украину 6 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские захватчики совершили очередную массированную ракетную и дронную атаку.

Оккупанты запустили 68 ракет и 351 беспилотник различных типов. Зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 16 точках.

В Киеве в результате атаки, по имеющимся данным, 11 человек погибли и более 40 получили ранения, разрушены несколько многоэтажных домов.

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