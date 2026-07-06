Почему кошки дружат с собаками: ученые объяснили странный феномен между разными видами

Исследователи зафиксировали случаи, когда животные разных видов вступают в игровую борьбу.

Многие владельцы замечали, что кошки и собаки, выросшие вместе, становятся неразлучными друзьями и даже играют друг с другом, пишет Popular Science.

Как выяснили ученые, такую дружбу между видами можно объяснить на примере диких животных – в частности, лемуров.

В парке дикой природы в Германии исследователи сняли на видео, как молодой кольцехвостый лемур начал игриво приставать к взрослому лемуру-руфу – представителю другого вида.

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Учёные зафиксировали четыре подобных эпизода и назвали такое поведение "межвидовой игрой".

Почему животные играют с "чужаками"

По имеющимся данным, игра важна для животных, живущих группами: она помогает детенышам налаживать социальные связи, учиться друг у друга и развивать координацию движений. Но когда в игре участвует представитель другого вида, риски возрастают – животные могут просто не понимать сигналы друг друга, и неправильно истолкованный сигнал способен превратить игру в настоящую агрессию.

По мнению доктора Хизер Брукс, специалиста по поведению животных, всё объясняется привычкой и близостью. Животные, которых содержат рядом друг с другом – в зоопарках или дома, – со временем начинают доверять друг другу больше, чем дикие особи.

Именно поэтому кошки и собаки, выросшие вместе, часто становятся неразлучными друзьями, а в сети встречаются и более курьезные пары – например, собака и бородатая агама, которые спят и играют вместе.

По словам исследовательницы, молодые животные играют чаще, чем взрослые, ведь об их базовых потребностях уже позаботились родители – поэтому у малышей остается энергия и время на шалости, даже если рядом нет сверстников своего вида.

Впрочем, по мнению Брукс, самое простое объяснение – животным, как и людям, просто нравится ощущение риска и адреналин, который возникает во время игры на грани возможного.

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