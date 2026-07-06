Простая инди-игра за месяц продалась тиражом 15 млн копий: что о ней нужно знать

Игра, которая продолжает стремительно набирать популярность, доступна только на ПК.

Небольшая инди-игра Meccha Chameleon продолжает стремительно набирать популярность. Разработчики сообщили, что всего за 26 дней с момента релиза проект разошелся тиражом в 15 млн копий, став одним из самых успешных релизов 2026 года.

В честь этого достижения анонсировали кроссовер с "известной японской знаменитостью" – он состоится на следующей неделе. Незадолго до этого в игре добавили новую карту Осака, повысили разрешение текстур малярной кисти, а также добавили другие изменения и пофиксили баги.

Meccha Chameleon представляет собой многопользовательскую игру в прятки. Игроки управляют белыми человечками, которых нужно красить, чтобы спрятаться от других игроков. Несмотря на простую концепцию и минималистичную графику, проект быстро стал вирусным благодаря вирусным роликам в соцсетях и дешевой цене.

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Особенно впечатляет тот факт, что игру создали всего два человека. По их словам, на разработку ушло около двух месяцев, а продвижение практически не потребовало маркетингового бюджета. Хит вышел 10 июня и уже меньше чем за неделю достиг тиража в 3 млн копий.

По данным Alinea Analytics, игра возглавила список самых продаваемых релизов 2026 года на всех платформах. Таким образом, инди-хит от команды из двух человек оставил позади Resident Evil Requiem, Crimson Desert, Subnautica 2 и другие нашумевшие разработки текущего года.

Meccha Chameleon доступна только на ПК, хотя консольные версии в планах у авторов. В Steam у игры почти 50 000 отзывов – 85% из них положительные. К слову, стоит она всего 150 грн.

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