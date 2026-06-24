Рассказываем, какие православные праздники отмечают во второй месяц лета по новому и старому церковному стилю.

Июль 2026 в православном календаре Украины по новому стилю наполнен важными церковными датами, днями памяти святых, великими праздниками и периодами подготовки к посту.

В этом месяце верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи, день святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения Руси-Украины, память пророка Ильи, великомученика и целителя Пантелеймона, равноапостольной княгини Ольги, а также другие важные даты церковного года.

Мы собрали полный православный календарь на июль 2026 по новому и старому стилю, чтобы легко ориентироваться в праздничных датах, постах и днях памяти святых.

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Новый церковный православный календарь на июль 2026

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский стиль фиксированные церковные даты были сдвинуты на 13 дней. Это привело к тому, что многие важные православные праздники теперь отмечаются в другие даты, чем ранее по старому стилю.

Например, некоторые значимые праздники, такие как Успение праведной Анны, день пророка Ильи и день святого Пантелеймона, теперь приходятся не на август, а на июль.

Православные праздники по новому стилю в июле 2026:

1.07 - свв. бессрр. Космы и Дамиана.

2.07 - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, свтт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси, и Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца, Ахтырской иконы Божией Матери.

3.07 - прп. Анатолиев, затворников, в Ближних пещерах и в Дальних пещерах.

4.07 - свт. Андрея, архиеп. Критского.

5.07 - прп. Афанасия Афонского.

6.07 - прп. Сисоя, схимника Киево-Печерского, в дальних пещерах, обретение мощей прав. девы Юлиании, кн. Ольшанской.

7.07 - прпп. Иова и Феодосия Манявских.

8.07 - вмч. Прокопия.

9.07 - сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

10.07 - преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

- преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. 11.07 - равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в святом крещении Елены (день княгини Ольги).

- равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в святом крещении Елены (день княгини Ольги). 12.07 - мчч. Феодора, варяга, и сына его, Иоанна, в Киеве, прп. Паисия Святогорца.

13.07 - память свв. отцов шестерых Вселенских соборов, Собор архангела Гавриила, прославление свт. Софрония (Кришталевского), еп. Иркутского.

14.07 - блгв. Оскольда, первомученика Киевского, в св. крещении Николая.

15.07 - равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия (день князя Владимира), День крещения Руси-Украины.

- равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия (день князя Владимира), День крещения Руси-Украины. 16.07 - прп. Иоанна Вишенского, Святогорца.

17.07 - вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской.

18.07 - прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

19.07 - прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

20.07 - прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.

- прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского. 21.07 - прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

22.07 - мироносицы равноап. Марии Магдалины.

23.07 - Почаевской иконы Божией Матери.

24.07 - мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.

25.07 - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

- Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. 26.07 - прп. Мойсея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свт. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.

27.07 - вмч. и целителя Пантелеймона.

- вмч. и целителя Пантелеймона. 28.07 - прп. Иова Угольского.

29.07 - мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.

30.07 - апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Андроника и других.

31.07 - предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост.

Заговенье на Успенский пост - последний день перед началом поста (в 2025 году он начинается 1 августа).

Православный календарь по старому стилю на июль 2025

Часть верующих в Украине продолжает использовать старый церковный календарь, в котором даты фиксированных праздников смещены позже на 13 дней, чем в новом.

Православные праздники июля 2026 по старому календарю:

1.07 - прп. Леонтия, канонарха Киево-Печерского.

2.07 - ап. Иуды, брата Господнего по плоти.

3.07 - мчч. Инны, Пины, Риммы, свт. Мины, Киево-Печерского, еп. Полоцкого.

4.07 - мч. Иулиана Тарсийского.

5.07 - сщмч. Евсевия, епископа Самосатского.

6.07 - мц. Агриппины Римлянки.

7.07 - Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего.

- Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего. 8.07 - прмц. Февронии, дивы, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".

9.07 - прп. Иоанна, еп. Готского, свт. Дионисия Киево-Печерского, архиеп. Суздальского.

10.07 - прп. Самсона, странноприимца.

11.07 - перенесение мощей мчч, бессрр. и чудотворцев Кира и Иоанна.

12.07 - славных и всехвальных первоверховных апп. Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери.

- славных и всехвальных первоверховных апп. Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери. 13.07 - Собор 12 апостолов, икон Божией матери Волынской и Горбановской.

14.07 - бессрр. Космы и Дамиана.

15.07 - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, свт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси, свт. Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца, Ахтырской иконы Божией Матери, День крещения Руси-Украины.

16.07 - прп. Анатолиев, затворников, в Ближних пещерах и в Дальних пещерах.

17.07 - свт. Андрея, архиеп. Критского.

18.07 - прп. Афанасия Афонского.

19.07 - прп. Сисоя, схимника Киево-Печерского, в дальних пещерах, обретение мощей прав. девы Юлиании, кн. Ольшанской.

20.07 - прпп. Иова и Феодосия Манявских.

21.07 - вмч. Прокопия.

22.07 - сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

23.07 - преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

- преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. 24.07 - равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в св. крещении Елены.

- равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в св. крещении Елены. 25.07 - мчч. Феодора, варяга, и сына его, Иоанна, в Киеве, прп. Паисия Святогорца.

26.07 - память свв. отцов шестерых Вселенских соборов, Собор архангела Гавриила, прославление свт. Софрония (Кришталевского), еп. Иркутского.

27.07 - блгв. Оскольда, первомученика Киевского, в св. крещении Николая.

28.07 - равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия.

- равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия. 29.07 - прп. Иоанна Вишенского, Святогорца.

30.07 - вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской.

31.07 - прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Согласно старому стилю, Успенский пост начинается 14 августа, поэтому заговенье приходится на 13 августа.

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