Июль 2026 в православном календаре Украины по новому стилю наполнен важными церковными датами, днями памяти святых, великими праздниками и периодами подготовки к посту.
В этом месяце верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи, день святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения Руси-Украины, память пророка Ильи, великомученика и целителя Пантелеймона, равноапостольной княгини Ольги, а также другие важные даты церковного года.
Мы собрали полный православный календарь на июль 2026 по новому и старому стилю, чтобы легко ориентироваться в праздничных датах, постах и днях памяти святых.
Новый церковный православный календарь на июль 2026
После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский стиль фиксированные церковные даты были сдвинуты на 13 дней. Это привело к тому, что многие важные православные праздники теперь отмечаются в другие даты, чем ранее по старому стилю.
Например, некоторые значимые праздники, такие как Успение праведной Анны, день пророка Ильи и день святого Пантелеймона, теперь приходятся не на август, а на июль.
Православные праздники по новому стилю в июле 2026:
- 1.07 - свв. бессрр. Космы и Дамиана.
- 2.07 - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, свтт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси, и Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца, Ахтырской иконы Божией Матери.
- 3.07 - прп. Анатолиев, затворников, в Ближних пещерах и в Дальних пещерах.
- 4.07 - свт. Андрея, архиеп. Критского.
- 5.07 - прп. Афанасия Афонского.
- 6.07 - прп. Сисоя, схимника Киево-Печерского, в дальних пещерах, обретение мощей прав. девы Юлиании, кн. Ольшанской.
- 7.07 - прпп. Иова и Феодосия Манявских.
- 8.07 - вмч. Прокопия.
- 9.07 - сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
- 10.07 - преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 11.07 - равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в святом крещении Елены (день княгини Ольги).
- 12.07 - мчч. Феодора, варяга, и сына его, Иоанна, в Киеве, прп. Паисия Святогорца.
- 13.07 - память свв. отцов шестерых Вселенских соборов, Собор архангела Гавриила, прославление свт. Софрония (Кришталевского), еп. Иркутского.
- 14.07 - блгв. Оскольда, первомученика Киевского, в св. крещении Николая.
- 15.07 - равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия (день князя Владимира), День крещения Руси-Украины.
- 16.07 - прп. Иоанна Вишенского, Святогорца.
- 17.07 - вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской.
- 18.07 - прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 19.07 - прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 20.07 - прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.
- 21.07 - прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
- 22.07 - мироносицы равноап. Марии Магдалины.
- 23.07 - Почаевской иконы Божией Матери.
- 24.07 - мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.
- 25.07 - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- 26.07 - прп. Мойсея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свт. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.
- 27.07 - вмч. и целителя Пантелеймона.
- 28.07 - прп. Иова Угольского.
- 29.07 - мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.
- 30.07 - апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Андроника и других.
- 31.07 - предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост.
Заговенье на Успенский пост - последний день перед началом поста (в 2025 году он начинается 1 августа).
Православный календарь по старому стилю на июль 2025
Часть верующих в Украине продолжает использовать старый церковный календарь, в котором даты фиксированных праздников смещены позже на 13 дней, чем в новом.
Православные праздники июля 2026 по старому календарю:
- 1.07 - прп. Леонтия, канонарха Киево-Печерского.
- 2.07 - ап. Иуды, брата Господнего по плоти.
- 3.07 - мчч. Инны, Пины, Риммы, свт. Мины, Киево-Печерского, еп. Полоцкого.
- 4.07 - мч. Иулиана Тарсийского.
- 5.07 - сщмч. Евсевия, епископа Самосатского.
- 6.07 - мц. Агриппины Римлянки.
- 7.07 - Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего.
- 8.07 - прмц. Февронии, дивы, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".
- 9.07 - прп. Иоанна, еп. Готского, свт. Дионисия Киево-Печерского, архиеп. Суздальского.
- 10.07 - прп. Самсона, странноприимца.
- 11.07 - перенесение мощей мчч, бессрр. и чудотворцев Кира и Иоанна.
- 12.07 - славных и всехвальных первоверховных апп. Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери.
- 13.07 - Собор 12 апостолов, икон Божией матери Волынской и Горбановской.
- 14.07 - бессрр. Космы и Дамиана.
- 15.07 - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, свт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси, свт. Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца, Ахтырской иконы Божией Матери, День крещения Руси-Украины.
- 16.07 - прп. Анатолиев, затворников, в Ближних пещерах и в Дальних пещерах.
- 17.07 - свт. Андрея, архиеп. Критского.
- 18.07 - прп. Афанасия Афонского.
- 19.07 - прп. Сисоя, схимника Киево-Печерского, в дальних пещерах, обретение мощей прав. девы Юлиании, кн. Ольшанской.
- 20.07 - прпп. Иова и Феодосия Манявских.
- 21.07 - вмч. Прокопия.
- 22.07 - сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
- 23.07 - преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 24.07 - равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в св. крещении Елены.
- 25.07 - мчч. Феодора, варяга, и сына его, Иоанна, в Киеве, прп. Паисия Святогорца.
- 26.07 - память свв. отцов шестерых Вселенских соборов, Собор архангела Гавриила, прославление свт. Софрония (Кришталевского), еп. Иркутского.
- 27.07 - блгв. Оскольда, первомученика Киевского, в св. крещении Николая.
- 28.07 - равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия.
- 29.07 - прп. Иоанна Вишенского, Святогорца.
- 30.07 - вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской.
- 31.07 - прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
Согласно старому стилю, Успенский пост начинается 14 августа, поэтому заговенье приходится на 13 августа.