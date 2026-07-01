Лукашенко пообещал беларусам не отправлять их на войну в Украину

Лукашенко обвинил некую "международную партию войны" в препятствовании мирного урегулирования в Украине.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал новое заявление об участии своей страны в войне в Украине на стороне РФ.

Он сказал, что Беларусь не хочет воевать, но при этом обвинил некую "международную партию войны" в препятствовании мирному разрешении конфликта.

Так, он заявил, что Европейский союз "открыто взял курс на милитаризацию, при этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой "угрозы с востока"".

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В то же время он заявил белорусским военным, что никто их не будет посылать воевать в Украине.

"Никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", – добавил он.

Беларусь и война в Украине

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Беларусь прекратила работу на своей территории ретрансляторов, которые координируют российские атаки дронов по Украине. Он подчеркнул, что в противном случае Украина сделает это самостоятельно через неделю.

Впоследствии Зеленский сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси прекратили свою работу.

в то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине придется сформировать новые бригады, чтобы прикрыть границк з Беларусью. По его словам, угроза втягивания Беларуси в войну становится все более реальной.

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