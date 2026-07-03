Если человек с отсрочкой оказался в розыске, нужно запомнить алгоритм действий.

Отсрочка или бронь по мобилизации не гарантирует, что у мужчины больше не будет проблем с воинским учетом. Даже освобожденные от призыва украинцы могут попасть в розыск ТЦК. Такой статус налагает ряд ограничений на гражданина, поэтому его желательно как можно скорее снять.

Адвокат Юлия Антонюк в комментарии УНИАН рассказала, что делать мужчинам, если у них есть отсрочка, но в розыске в "Резерве" они все равно оказались. Она также объяснила, нужно ли платить наложенный ТЦК штраф и как получить отсрочку, если вас уже разыскивают.

Видео дня

На вас висит розыск ТЦК, но есть отсрочка – возможно ли это

По словам юриста, ТЦК может объявить человека в розыск, если он нарушил правила воинского учета – например, не обновил свои данные или не явился по вызову.

Иногда у человека есть бронь, но в розыске ТЦК - это может быть технический сбой. Бывают ситуации, когда информация об отсрочке или бронировании не вносится в реестр или "пропадает" в системе.

В то же время наличие законной отсрочки или бронирования исключает претензии относительно мобилизации этого лица в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", говорит адвокат. И в последнем случае, когда происходят технические ошибки или проблемы в системе, стоит обратиться для проверки данных и снятия розыска.

Как снять розыск, если есть отсрочка

Адвокат объяснила, что делать, если ТЦК подали в розыск: "Нужно обращаться в ТЦК с официальным заявлением, которое составляется в произвольной форме. В нём следует потребовать объяснить основания для розыска: почему появилась отметка, присылал ли ТЦК данные, был ли составлен протокол, или это действительно сбой. Если Территориальный центр не отвечает на такое заявление, тогда – обращаться исключительно в суд и снимать этот статус розыска".

Антонюк подробнее рассказала, что делать, есть отсрочка, но разыскивает ТЦК и отказывается снять статус. Нужно подать иск в суд. К нему приложить документы, подтверждающие позицию человека: копию обращения в ТЦК и ответ на него (если он есть), выписку об отсрочке или скриншот из системы "Резерв+", документы от работодателя о бронировании, подтверждение статуса критически важного предприятия и другие документы, объясняющие, почему внесение в розыск является ошибочным или незаконным.

В ходе рассмотрения дела суд может истребовать необходимые документы у ТЦК, чтобы выяснить причины внесения человека в розыск. Если Территориальный центр не предоставляет подтверждений, это обычно становится основанием для суда признать такие действия незаконными и отменить розыск.

"В большинстве случаев, если вы подаете такие иски в суд, то где-то через день-два после этого ТЦК снимает розыск", – говорит адвокат.

Обычно такой способ, как снять розыск ТЦК, является эффективным. Но стоит понимать, что если, например, из-за технической ошибки в "Резерв+" не отображается бронирование или отсрочка, человека могут остановить и доставить в Территориальный центр. Поэтому стоит иметь при себе документы, подтверждающие это, желательно оригиналы и копии.

Нужно ли платить штраф за розыск в ТЦК, если есть отсрочка или бронирование

По словам адвоката, если у человека одновременно есть отсрочка и розыск, лично идти в ТЦК не обязательно.

"Можно написать официальное письмо. Даже если ТЦК не предоставил ответ на обращение, у человека все равно должны остаться подтверждения того, что обращение было направлено – уведомление о вручении письма", – пояснила адвокат.

Что касается уплаты штрафа – если розыск был объявлен ошибочно или без законных оснований, платить его не нужно.

Можно ли оформить отсрочку, если находится в розыске ТЦК

Эксперт отметила, что отсрочка, если в розыске, лицу все равно предоставляется. Законодательство не устанавливает запрета на подачу документов для получения отсрочки из-за самого факта нахождения в розыске.

"Основания для отсрочки определяются отдельно, а ТЦК обязаны рассмотреть поданное заявление. Более того, 160-е постановление прямо это предусматривает: человека не могут мобилизовать до рассмотрения вопроса об отсрочке", – подчеркнула она.

Однако сам факт подачи заявления не гарантирует, что человека не могут остановить на улице и мобилизовать "на месте". Поэтому стоит иметь при себе подтверждение о подаче заявления на отсрочку: опись или перечень принятых документов, выданный ТЦК.

"На практике и такого человека могут мобилизовать. Здесь уже ситуацию приходится решать через суд – доказывать, что на момент призыва существовали законные основания для отсрочки, документы были поданы, но человек уже будет в армии на 100%. А рассмотрение таких заявлений, к сожалению, занимает как минимум полгода и больше. Дела открываются с большим трудом, потому что в большинстве случаев ТЦК затягивают процесс, когда суд истребует у них документы", – добавила адвокат.

справка Юлия Антонюк Адвокат Юлия Антонюк - адвокат. Училась в Национальной академии внутренних дел на эксперта-криминалиста. После окончания вуза работала в Киеве следователем. Затем уволилась и пошла работать юристом. Впоследствии начала заниматься адвокатской деятельностью.

Вас также могут заинтересовать новости: