Несколько простых мер ухода за томатами помогут увеличить завязь и будущий урожай.

Перед началом цветения и образования завязи томатам нужен особенно внимательный уход. Именно в этот период у некоторых посадок могут начать опадать цветки, что заметно снижает их урожайность. Разберемся, чем опрыскать помидоры от пустоцвета и какие условия нужны этой культуре летом.

Пустоцвет на томатах - что делать, чтобы его стало меньше

Во время цветения томаты особенно нуждаются в калии и боре. При нехватке этих элементов цветки начинают засыхать, осыпаться или не образуют завязь.

Чаще всего цветки опадают по нескольким причинам:

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нехватка калия, бора и других важных элементов;

жара, похолодание или резкие перепады температуры;

недостаточный или нерегулярный полив;

слишком сильное удаление пасынков и листьев.

В такой ситуации многие садоводы задаются логичным вопросом: что делать, если помидоры цветут, но нет завязи? И прежде всего для этого нужно обеспечить томаты полноценным питанием.

Калий помогает формировать завязь, поддерживает водный баланс, улучшает обмен веществ и повышает устойчивость растений к неблагоприятной погоде. Бор, в свою очередь, нужен для нормального цветения и опыления, а также предотвращает осыпание цветков.

Для восполнения бора используйте борную кислоту или специальные комплексные удобрения. Вносить их желательно по инструкции производителя (обычно в виде опрыскивания по листьям).

Для калийной подкормки подойдет сульфат калия - он не содержит хлор и хорошо усваивается томатами. Для этого растворите 2 столовые ложки удобрения в 20 литрах воды и полейте растения под корень, используя по 500-700 мл раствора на каждый куст.

Что делать, если пустоцвет на томатах не уменьшается - другие советы

Перед внесением любого удобрения обязательно увлажните почву обычной водой, так как подкормку нужно делать только по влажному грунту, чтобы не повредить корни.

Поливайте томаты только теплой отстоянной водой под корень. Причем важно не допустить ни пересыхания почвы, ни ее переувлажнения, иначе могут развиться корневые гнили.

Пасынки рекомендуется удалять постепенно - не срезая много листьев за один раз. Если переборщить, растение направит все силы на восстановление и, как следствие, может сбросить цветки.

Также регулярно осматривайте кусты на наличие болезней и вредителей, а при первых признаках проблемы сразу принимайте меры.

В итоге, если соблюдать режим полива, вовремя подкармливать растения и поддерживать благоприятные условия, пустоцвет на томатах заметно сократится уже в течение недели, а растения направят больше сил на формирование крепкой завязи.

Ранее мы писали, чем подкормить помидоры для лучшего роста.

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