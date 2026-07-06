Россия изготовила крупную партию новых зенитных ракет

Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу "выстрелил – забыл".

Российский оборонный концерн "Калашников" отгрузил крупную партию (точное количество не указывается) зенитных ракет 9М333. Об этом концерн сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ракеты были отправлены "государственному заказчику". Получатель прямо не называется, однако в российской практике такая формулировка почти всегда означает Министерство обороны РФ или структуры, закупающие вооружение для российских вооружённых сил по государственному оборонному заказу.

9М333 используются советскими зенитными ракетными комплексами "Стрела-10" и их модификациями.

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Это относительно новая ракета. Известно, что её серийное производство началось в АО "Концерн "Калашников" в 2020 году. 9М333 активно применялась во время российско-украинской войны.

9М333 – технические характеристики

Зенитная ракета предназначена для поражения целей в любое время суток даже в условиях интенсивного воздействия различных помех. Она может поражать широкий спектр объектов, в частности пилотируемые летательные аппараты и крылатые ракеты.

9М333 работает по принципу "выстрелил – забыл". Средняя скорость ракеты составляет 550 м/с, она способна поражать цели на высоте от 10 до 3500 метров.

Головка самонаведения ракеты имеет три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помехоустойчивый. Сами россияне отмечают, что это важное преимущество 9М333 перед другими образцами такого класса.

Российские ЗРК – другие новости

Это не первая партия 9М333, которую "Калашников" изготовил в этом году. О поставках таких ракет УНИАН сообщал в мае. Тогда поставки также были выполнены "государственному заказчику в рамках государственного контракта".

Еще ранее стало известно о начале предварительных испытаний высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса ближнего действия "Крона", предназначенного для территориальной ПВО.

Часть военных экспертов считает, что речь идет не о принципиально новой разработке (как её позиционируют россияне), а о модернизированной версии зенитного ракетного комплекса "Сосна", который не оправдал возложенных на него ожиданий.

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