Актер-воин Ласточкин ответил, общается ли с отцом и братом из РФ во время войны

Игорь уже год служит в ВСУ.

Известный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который пополнил ряды ВСУ в 2025 году, заговорил о своих родственниках в стране-агрессоре.

По его словам, в РФ живут его отец и брат. Игорь отметил, что родные не осуждают действия диктатора, но и не воюют против Украины.

"У меня там ближайшие родственники – отец, брат. Они не воюют, я надеюсь. Возможно, даже не помогают оккупационной армии. Поэтому я не отношу их к тем самым п***, которые пересекли границу с Украиной... Я прямо переспрашивал: "Путин х*ло?". Но прямого ответа нет", – подчеркнул Ласточкин в комментарии ТСН.

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К слову, ранее Игорь рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения прекратил общение с родственниками. Более того, они не интересовались жизнью юмориста в Украине.

В феврале прошлого года Ласточкин объявил о своей мобилизации. Тогда мужчина опубликовал фото, на котором были изображены оружие и военный билет. Впоследствии появилась информация, что Игорь пополнил ряды 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр".

Напомним, ранее Игорь Ласточкин рассказал, на каком направлении фронта выполняет боевые задачи.

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