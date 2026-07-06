Логическая задача со спичками, ответ на которую видят не все сразу

Головоломка, которую нужно решить менее чем за 20 секунд.

Очередной вызов для тех, кто любит проверять свою сообразительность, – головоломка со спичками, в которой нужно превратить неправильное математическое уравнение в правильное, переместив всего один элемент.

На первый взгляд задача кажется простой, но ограничение по времени заставляет действовать быстро и нестандартно.

Условие головоломки выглядит так: уравнение 5 + 6 = 0, составленное из спичек, явно неверно.

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Задача – за 20 секунд переместить ровно одну спичку так, чтобы равенство стало математически верным.

Сложность заключается в том, что очевидного решения на первый взгляд не видно, а это и является проверкой логического мышления и умения смотреть на проблему под другим углом.

Прежде чем перемещать какой-либо элемент, стоит мысленно проанализировать несколько возможных вариантов и представить, как изменится уравнение после каждого из них. Также помогает сосредоточиться на "критических" спичках – тех, что стоят в центральных позициях или формируют ключевые части цифр и знаков, ведь именно их перемещение чаще всего и дает решение.

Полезно разбить задачу на более простые части: если речь идет об уравнении, стоит подумать, как перемещение одной спички может изменить конкретную цифру.

Если с первого раза решить головоломку не удалось – не стоит расстраиваться. Такие логические задачи сложны именно потому, что требуют нестандартного подхода, а каждая попытка, даже неудачная, тренирует мозг и приближает к умению быстро находить решения в будущем.

Чтобы исправить уравнение 5 + 6 = 0, нужно переместить одну спичку со знака "+". Если убрать её оттуда и добавить к цифре 5, она превратится в 6, а сам знак "+" станет знаком "–".

В результате получится правильное равенство: 6 – 6 = 0.

Головоломки от УНИАН

В другой головоломке нужно переместить всего одну спичку, чтобы исправить равенство 8 + 9 = 5. Для максимального эффекта попробуйте установить таймер и найти решение всего за 15 секунд.

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