На саммите НАТО Украину отодвинут в сторону, чтобы не раздражать Трампа, - The Telegraph

Зеленский не будет участвовать в саммите НАТО на второй день и не будет, как в предыдущие годы, выступать с речью перед лидерами НАТО.

На саммите НАТО в Анкаре ситуация для Владимира Зеленского складывается хуже, чем в предыдущие годы, и украинский вопрос планируют отодвинуть в сторону, чтобы не злить Дональда Трамнпа.

Как пишет обозреватель The Telegraph Оуэн Меттьюз, лидеры альянса столкнутся с атакой на три фронта: единство, решимость и безопасность,

Первый удар на НАТО пришелся со стороны Дональда Трампа, который начинает выводить войска, оружие и финансирование из Европы. Второй – углубляющийся раскол внутри альянса по вопросу финансирования военных усилий Украины. И третий - прямая угроза со стороны самой России, которая, как сообщается, планирует "провокацию" против Польши. Всё это плохие новости для Владимира Зеленского, который примет участие в саммите.

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"В отличие от начала войны, в этом году Зеленский просит не вооружения, а денег… Но денег – не только на ведение войны, но и на поддержку разрушенной украинской экономики – катастрофически не хватает", - отмечает он.

К тому же, добрая воля со стороны стран, которые когда-то были ближайшими союзниками Киева, тоже снижается. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что поручил министрам обороны и иностранных дел "быть осторожными с любыми заявлениями о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши" Украине и вместо этого сосредоточиться на финансировании собственных военных расходов Варшавы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поддержать планы НАТО по предоставлению масштабной финансовой и военной помощи на саммите, заявив, что "Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины". Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш исключил поддержку кредита ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро и заблокировал экспорт чешских легких самолетов в Киев. А новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также исключил возможность вооружения Украины.

Конфликт с Польшей, а также ухудшение отношений с другими центральноевропейскими союзниками не могли произойти в худшее время для Украины, отмечает Мэттьюз:

"На бумаге члены НАТО должны были выделить Украине 70 миллиардов евро военной помощи на 2026 год и "как минимум эквивалентный уровень" поддержки в 2027 году. Но правда в том, что эта сумма в основном представляет собой перераспределение существующих средств, а не новые деньги. 70 миллиардов евро объединяют существующее ежегодное обязательство НАТО с финансированием, предоставленным в рамках кредита ЕС, без каких-либо новых обязательств".

Кроме того, еще одним негативным "звонком" для Зеленского являются сообщения о том, что он не будет участвовать в основном саммите НАТО на следующий день и не будет, как в предыдущие годы, выступать с речью перед лидерами НАТО.

"Вместо этого альянс решил держать Зеленского и весь украинский вопрос в стороне, опасаясь расстроить Трампа", - пишет аналитик.

Он отмечает, что единство Альянса рушится, а вместе с ним и поддержка, необходимая Украине для продолжения сопротивления наступлению России.

Встреча Зеленского и Трампа

Reuters сообщил, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Турцию, где состоится саммит НАТО.

Трамп должен прибыть на саммит во вторник, 7 июля. Его первая встреча состоится с хозяином саммита, президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В Белом доме сообщили, что Трамп также встретится с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и проведет пресс-конференцию.

Высокопоставленный американский чиновник, который на условиях анонимности проинформировал журналистов об этой поездке, отметил, что Трамп встретится с Зеленским в среду, 8 июля, чтобы обсудить, "как мы можем положить конец войне".

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